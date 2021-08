Un grup de recerca de la Universitat del País Basc (UPV/EHU) ha identificat al laboratori un compost eficaç contra la covid-19, el Sulconazol, un agent antifúngic que aconsegueix taxes d'inhibició de la malaltia de fins al 85 per cent.

En un comunicat de la UPV/EHU, els investigadors, en col·laboració amb l'Institut de Salut i Recerca Mèdica de la Universitat de Bordeus i l'empresa biotecnològica basca Innoprot, han anunciat la patent d'aquest compost.

De moment, s'ha avaluat in vitro en models cel·lulars, i s'han iniciat contactes amb la indústria per al seu possible desenvolupament i comercialització, així com la continuació dels treballs amb altres quatre compostos que també han demostrat "gran eficàcia" en la inhibició del coronavirus.

Els grups de recerca dirigits respectivament pel professor Iker Badiola, de la Facultat de Medicina i Infermeria de la UPV/EHU, i el Dr. Majid Khatib, de la Universitat de Bordeus, van arribar a aquesta troballa a través de la codirecció de la recerca de dos estudiants de doctorat involucrats en estudis sobre la incidència en el càncer de les proteases, anomenades proprotein convertasas.