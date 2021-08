L'epidemiòleg Oriol Mitjà ha defensat que un cop oberta la vacunació a partir dels 12 anys és «correcte» plantejar el passaport covid. Mitjà ha afirmat a RAC1 que tothom ha tingut temps de demanar cita per vacunar-se i per això creu que s'ha d'instaurar un passi que permeti l'accés a determinats espais o esdeveniments només a gent vacunada.

Ha afegit que la protecció de la salut preval per sobre del dret a la no discriminació. En tot cas, ha dit que caldria regulació estatal per evitar que l'empresa privada faci un «abús». També ha apostat perquè la vacunació sigui «obligatòria» per a professors o sanitaris. Per últim, ha defensat posar una tercera dosi a partir de la tardor a gent gran i immunodeprimits, però no a la població general.