L'Hospital de la Vall d'Hebron té tots els llits d'UCI ocupats però espera que la davallada d'ingressos a planta es noti a la unitat de cures intensives d'aquí a set o deu dies. En declaracions a l'ACN, el cap de secció de l'UCI de l'hospital, Xavier Nuvials, explica que hi ha 74 llits oberts, dels quals prop de 60 estan ocupats per pacients covid. La millora que s'aprecia a les plantes d'hospitalització i la baixada dels contagis al carrer encara no l'han notat a l'UCI, assegura. «Esperem que a partir de la setmana que ve ho notem», afegeix. Segons explica, 3 de cada 4 pacients crítics no estan vacunats o tenen la pauta incompleta i la franja d'edat majoritària ara és la de 40-50-60 anys. Entre els més joves hi ha sobretot gestants.

«El perfil de pacient ha anat canviant amb la cinquena onada», indica Nuvials. La primera setmana d'aquesta onada van tenir gent molt jove, per sota dels 30. Els que ingressen ara, diu, segueixen sent joves però la franja majoritària se situa per damunt dels 30. «Ara els joves que tenim son majoritàriament pacients gestants, obstètriques, o cesàries»", comenta.

El cap de secció de l'UCI afirma que ara mateix hi ha 9 pacients ingressades entre malaltes gestants i puerperes, és a dir, que acaben de parir.

Reorganització per vacances

Xavier Nuvials recorda que la cinquena onada ha arribat després d'un any i mig d'activitat amb «cert esgotament» del personal sanitari. Per això, argumenta, s'ha intentat mantenir els torns de vacances, que ja es van procurar esponjar al llarg de l'estiu. Tot i això, explica que han hagut d'obrir més llits dels habituals en aquestes dates -tres vegades més- i per això ha fet falta la implicació en la cura dels pacients covid de tots els serveis actius a l'hospital. En el cas dels pacients crítics el personal de l'UCI ha rebut ajuda de serveis com anestesiologia o pediatria, per exemple, per afrontar l'estiu. «De moment l'assistència està sent correcta i no hem hagut d'anul·lar vacances del personal», conclou.

Cinquena onada

Fa poc més d'un mes, l'1 de juliol, les UCI catalanes van registrar la xifra més baixa de pacients ingressats per covid en els darrers mesos: 115. Havia passat el Sant Joan i acabat el curs i Catalunya es trobava en plena desescalada sense preveure que aviat arribaria la cinquena onada. La realitat als hospitals va començar a canviar progressivament els dies següents i a partir del 7 de juliol, quan hi havia 138 crítics, els números només creixien. Una setmana després, el 14 de juliol, n'hi havia 237 (+99). Set dies més tard, el 21 de juliol, els crítics a les UCI ja eren 404 (+167) i el dia 28 eren 558 (+154).

Dilluns 2 d'agost es va registrat un pic de 589 ingressats a cures intensives, la dada més alta de les darreres setmanes i un número que no es veia des del febrer. Dimarts, però, per primer cop en gairebé trenta dies, la xifra va baixar i se situava en 581 (-8). Des de llavors, la xifra global dels pacients crítics registrats a Catalunya ha baixat lleugerament però divendres va tornar a pujar (588). Caldrà esperar uns dies per veure si la baixada s'estabilitza o continuen fluctuant els ingressos a les UCI.