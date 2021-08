Moderna preveu que serà necessari administrar una tercera dosi de la vacuna contra la Covid durant la tardor, segons ha informat en una trobada amb inversors aquest dijous. La farmacèutica nord-americana creu que la força de la infecció augmentada per la variant Delta, la "fatiga" per la prevenció dels contagis i els "efectes estacionals" com l'arribada de les baixes temperatures i l'augment de les activitats a l'interior, "conduiran a un augment de les infeccions avançades en les persones vacunades". La companyia biotecnològica assegura que les dues dosis de la vacuna tenen una eficàcia del 93% contra la Covid-19, però comença a caure a partir dels sis mesos cosa que, "finalment, afecta l'eficàcia de la vacuna".

Tenint en compte aquest escenari, consideren que "probablement serà necessària una dosi 3 abans de la temporada d’hivern".