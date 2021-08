Tot i que la incidència de la Covid-19 entre la població infantil és relativament baixa i, concretament en els nadons el nombre d’infectats és molt escàs, això no vol dir que els nounats s’escapin del contagi. A més, a diferència de la població més adulta, alguns d’ells han d’ingressar per precaució tenint en compte la seva curta edat i la condició de lactants.

Hi ha un hospital de la Regió Sanitària de Girona que està notant especialment un increment de nadons atesos per Covid-19 a Urgències, a diferència d’onades anteriors. Es tracta de l’hospital de Figueres, que la setmana passada va viure pic més alt de pressió assistencial per l’ingrés de pacients de totes edats, fet que va portar la direcció a derivar alguns pacients a altres centres sanitaris.

El dimecres de la setmana passada, dia de màxim nombre d’ingressats per la Covid-19 a l’hospital en aquesta onada, a la planta de Pediatria hi van coincidir tres nounats que s’havien contagiat perquè les seves mares eren positives, segons van explicar fonts de la Fundació Salut Empordà (FSE), organisme que gestiona l’hospital, a aquest diari.

Els pediatres de la FSE, Daniel Costa i Sílvia Nuevo, ho atribueixen al fet que «en aquesta onada la Covid-19 afecta tothom». Segons han pogut percebre, «en la primera onada, per exemple, no venien nounats amb símptomes de coronavirus a Urgències. En canvi ara pràcticament cada dia n’atenem un a Urgències».

Repercussió de la variant delta

També van afegir que «malgrat no tenir dades que ho corroborin, la sensació que tenim és que ara es diagnostiquen més nens, possiblement perquè la variant Delta és més contagiosa i per la relaxació de les mesures». Respecte a aquest darrer punt, hi ha la percepció que les trobades familiars i socials, en les quals també hi participen els nadons, són més nombroses que altres onades. Fonts de la FSE recorden que la «vacunació no evita el contagi, sinó que cal continuar extremant mesures».

D’altra banda, els pediatres també admeten que «la gravetat no ha augmentat en aquest col·lectiu, és a dir, hi ha més contagis entre els nadons però aquests no es tradueixen en més ingressos. La majoria són quadres lleus».

Quant a la resta d’hospitals, almenys al Trueta no s’ha notat cap increment destacat de nounats atesos. Segons fonts consultades per aquest diari, al llarg de la pandèmia la incidència de nounats ingressats ha sigut baixa i ara no hi està havent cap repunt.

Prop de 200 ingressats

Respecte a les dades de la pandèmia actualitzades ahir, destaca que el nombre d’hospitalitzats per Covid-19 a la Regió Sanitària de Girona segueix a l’alça i torna a aproximar-se al llindar de 200. D’altra banda, els crítics han anat baixant lleugerament aquests darrers dies.

El que sí que s’està notant és la forta davallada de casos en comparació a setmanes enrere. De fet, el risc de rebrot s’ha reduït a la meitat en dues setmanes, i l’índex ha passat de registrar més de 1.000 punts a uns 500. Com a conseqüència, el descens de casos és notori. I és que fa dues setmanes se’n van diagnosticar 5.000, i aquesta darrera setmana, 2.400. Els centres d’atenció primària són els que més han notat aquesta millora, ja que els darrers set dies han notificat una quarta part menys de visites en comparació a la setmana passada.

Finalment, una altra dada que crida l’atenció és que ha pujat la mitjana d’edat dels positius de coronavirus. A principis de juliol, va arribar a estar per sota dels trenta anys i, actualment, ja és de trenta-sis. Tot i que encara es registren molts casos entre els joves que no estan vacunats amb la pauta completa, també és cert que estan creixent entre persones d’edat avançada. La situació s’exemplifica, clarament, amb la notificació de nous brots a residències. A Girona, n’hi ha vuit que entenen, segons el darrer balanç de Salut i Drets Socials.

Els vacunats a l’estranger podran acreditar-se al CAP

El Departament de Salut ha habilitat un nou sistema perquè els ciutadans vacunats a l’estranger puguin obtenir el certificat digital europeu de vacunació. Des d’ahir ja poden anar al Centre d’Atenció Primària (CAP) i aportar un certificat que informi d’haver rebut la pauta completa de vacunació. Aquesta informació s’introduirà al sistema i d’aquesta manera es podrà generar el seu certificat europeu. Així ho va explicar a Catalunya Ràdio la cap de Servei de Medicina Preventiva de l’Agència de Salut Pública, Montse Martínez. Va destacar que és necessari aportar un certificat on hi consti tota la informació sobre els vaccins rebuts, que han de ser de la llista d’aprovats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), entre les quals hi ha Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen i Sinopharm entre d’altres.