L'Institut Català de Salut, en col·laboració amb l'Ajuntament de Figueres, promou avui, divendres 6 d'agost, al Centre Cultural Molí de l'Anguila, una nova campanya de vacunació contra la Covid-19 sense cita prèvia pels usuaris de l'Àrea Bàsica de Salut de Figueres. Si bé en un principi la vacunació estava destinada a persones de 16 anys o més, finalment la franja d'edat s'ha ampliat també per a usuaris a partir de 12 anys.

La campanya de vacunació ha obert les seves portes a les 9 del matí. Si bé l'afluència d'usuaris no ha estat elevada, ja a primera hora del matí algunes persones d'edats variades han assistit per rebre la primera dosi de Pfizer. En concret, fins a les 10 del matí, s'han vacunat un centenar de persones.

L'accés a la vacunació és fàcil, ràpid i efectiu. Per accedir només cal portar el DNI o la targeta sanitària, i no cal fer gaire cua. En aquest sentit, la Doctora Maria Carrillo, directora de l'Àrea Bàsica de Salut de Figueres, anima a assistir a la vacunació massiva a tothom qui ho desitgi. «Volem vacunar a la població de Figueres. No volem forçar a ningú, però sí que volem conscienciar que si volem que tot això s'acabi, hi ha d'haver una immunització elevada, encara que hi hagi variants noves. Si hi ha unes certes defenses, la infecció serà més lleu», destaca.

Tanmateix, la Doctora Anna Prada, adjunta d'infermeria del CAP Josep Masdevall, explica que «ens agradaria poder posar durant la campanya de vacunació d'avui unes 1.500 dosis».

Qui ho vulgui pot assistir a la campanya de vacunació fins a la 1 del migdia, i de 4 a 7 de la tarda. Els sanitaris, però, estaran al Molí de l'Anguila fins a exhaurir existències.