La ministra de Ciència, Diana Morant, ha afirmat que caldrà "vacunar-se molts més cops" contra el coronavirus. "No parlo d'una tercera dosi en aquesta fase. Parlo de l'any que ve, del següent. Entenc que la Covid-19 no ens abandonarà i, per tant, hi haurà altres fases de vacunació a les quals ens haurem de sotmetre", ha dit aquest dimecres en una entrevista a La Sexta. D'altra banda, sobre les informacions que apuntaven a una paralització dels assajos en humans de la vacuna del CSIC, Morant ha assegurat que "no hi ha hagut cap aturada" i que s'està esperant un "informe d'autorització o no de l'Agència Espanyola de Medicaments (AEM)".

"Seguim a l'espera de l'informe" i l'AEM "s'ha de prendre el seu temps" per avaluar-ho, ha dit. Morant ha remarcat que es tracta de "processos complexos" i ha argumentat que només "una de cada quatre vacunes" acaben sortint al mercat i sent utilitzades.La titular de Ciència ha insistit que "Espanya segueix en la carrera de vacunes" i ha remarcat que "hi ha altres línies obertes" d'investigació més enllà de la del CSIC amb la farmacèutica Biofabri.