«Les xifres fan evident la importància de vacunar-se: La majoria de persones ingressades actualment a l’Hospital de Figueres no estan vacunades o no tenen la pauta de vacunació completa». És la reflexió que fa la Fundació Salut Empordà de Figueres després d’informar que, aquest mateix dilluns, 2 d’agost, el nombre de pacients malalts de Covid-19 ingressats en algun dels seus centres ha ascendit a 33, per tant, n’hi ha dos més que en el darrer balanç d’una setmana enrere, quan n’hi havia 31. La dada optimista és que el nombre de professionals sanitaris que han donat positiu de coronavirus és d’onze, quatre menys que set dies abans. Els ingressos, això sí, van en augment i una dada que ho demostra és que tot just fa dues setmanes hi havia 18 persones hospitalitzades per Covid-19, més de la meitat de les que hi ha actualment. Per això es recomana seguir prenent totes les precaucions sanitàries.