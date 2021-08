L’Institut Català de la Salut, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, ha promogut una nova campanya de vacunació contra la Covid-19 sense cita prèvia a usuaris de l’Àrea Bàsica de Salut de Figueres que tinguin 16 anys o més. Han de ser persones que no hagin passat la Covid-19 en els últims sis mesos i que s’hagin de vacunar de la primera dosi.

La data de vacunació sense cita prèvia és aquest divendres 6 d’agost i el lloc on s’han de dirigir les persones interessades és el Centre Cultural Molí de l’Anguila de Figueres, a tocar el parc dels Bombers de la Generalitat. S’ha fixat un horari de matí i un altre de tarda, de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. Els sanitaris, de tota manera, estaran al Molí de l’Anguila fins a exhaurir existències. El tipus de vacuna que se subministra aquest 6 d’agost en la campanya sense cita prèvia és Pfizer.

Per vacunar-se, només cal fer cua davant del Molí de l’Anguila i portar a sobre la Targeta Sanitària Individual o bé el NIE o el DNI. La regidora de Salut de l’Ajuntament de Figueres, Ester Marcos, anima aquelles persones majors de 16 anys que encara no s’han pogut vacunar a no perdre aquesta oportunitat. «Si veuen que la cua és llarga, que no es preocupin i s’hi afegeixin, perquè els sanitaris fan via posant les vacunes i el procés és molt àgil», ha dit Ester Marcos.

Dissabte passat, 31 de juliol, amb un procediment igual a aquest un total de 637 persones es van vacunar contra la Covid-19.