Els adolescents de 12 a 15 anys podran demanar cita per vacunar-se contra la Covid-19 a partir d'aquest dimecres. Així ho ha anunciat el president del Govern, Pere Aragonès, en roda de premsa aquest dimarts. Fins ara, la vacunació estava oberta a partir dels 16 anys i a partir de demà ho estarà ja per a tots els col·lectius susceptibles, ara per ara, de rebre el vaccí. Aragonès ha destacat la importància que els més joves s'immunitzin per "facilitar el bon funcionament" dels centres de secundària, batxillerat i FP de cara al curs vinent. "Hem de començar el curs amb la major immunitat als centres educatius", ha manifestat. Per això, ha fet una crida a tots els joves, i a les seves famílies, a demanar cita.