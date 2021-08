El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha apuntat que "no és descartable" una sisena onada de la Covid-19. En una entrevista a 'El Periódico', ha recordat que el virus es mou per onades i per això no ha descartat una de nova. Tot i això, reconeix que la previsió és molt difícil, més encara després d'una cinquena onada que ha reconegut que no van preveure en la intensitat en què s'està donant. En aquest sentit, diu que, un cop passat, va ser un "error" permetre les festes de graduació. Des del punt de vista epidemiològic, ha apuntat que el toc de queda fa falta "setmanes". A més, ha insistit que el 40% de la població no fa la quarantena, com ja va dir Carmen Cabezas a principis de juliol, i possible això sigui una "infraestimació".

Tot i reconèixer que va ser un error permetre esdeveniments com les festes de graduació, el conseller ha defensat que amb la incidència que hi havia el 20 de juny la justícia no hagués avalat la limitació de les trobades a 10 persones.

El conseller creu que el més normal seria que el coronavirus es convertís en estacional. Ha afegit però que es necessita "temps i anys". Pel que fa una tercera dosi de la vacuna, ha apuntat que no està ni descartat ni en cartera però ha valorat que és prematur encara pensar en això. Per últim, ha reconegut que farà falta un pla de xoc per les llistes d'espera. Aquest es treballarà un cop passi la pandèmia, quan s'aconsegueixi que la covid s'integri en l'ecosistema viral i sigui una més.