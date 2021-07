La Fageda ha retirat preventivament del mercat quatre lots de flam de vainilla arran de l'alerta alimentària per possible contaminació amb el cancerigen òxid d'etilè en l'additiu estabilizante E410 (anomenat goma de garrofín o garrofa), informa Facua aquest dimecres en un comunicat.

En un altre comunicat, la cooperativa catalana ha dit que no hi ha risc sanitari perquè les analítiques encarregades a laboratoris externs és negatiu: "No s'ha detectat presència d'òxid d'etilè en els productes de la Fageda".

També ha mostrat voluntat de "màxima col·laboració" des que va sorgir l'alerta de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan), del Ministeri de Consum.

Ha afegit que l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha ordenat retirar tot aliment amb ingredients que hagin estat en contacte amb òxid d'etilè "encara que no s'hagi detectat la seva presència en el producte acabat", com afirma La Fageda que ha ocorregut en el seu cas.

Facua-Consumidors en Acció ha constatat que els lots afectats del flam de vainilla són els corresponents a les dates de consum preferent 29/07/21, 06/08/21, 07/08/21 i 11/08/21.