Els centres de la Fundació Salut Empordà han registrat en els últims set dies un augment de pacients ingressats per Covid-19. En només una setmana, des del 19 fins al 26 de juliol, s’ha passat de 18 malalts hospitalitzats a 31, mentre que el nombre de professionals sanitaris que han donat positiu de coronavirus és ara de quinze, quan fa una setmana n’hi havia onze.

Les autoritats sanitàries insisteixen que, tot i que el ritme de vacunacions és bo, encara no es pot abaixar la guàrdia pel que fa a les mesures més bàsiques per prevenir un contagi: distància de seguretat, mans ben desinfectades i mascareta ben col·locada, sobretot en espais interiors i en llocs on hi ha més persones encara que sigui a l’aire lliure.