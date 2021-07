El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha advocat per no pensar en aconseguir eventualment la immunitat de grup del coronavirus a Catalunya o a Europa: «Això és una pandèmia mundial i tindrem variants una darrere l'altra».

En una entrevista publicada aquest diumenge al diari 'El Punt Avui', el conseller ha afirmat que existeix la possibilitat de cancel·lar les vacances del personal sanitari català arran del repunt de casos de les últimes setmanes, i ha assegurat que els sanitaris «mai no es plantejarien» posar en risc l'atenció a la població.

En aquest sentit, ha defensat que cal incrementar els recursos i millorar les condicions professionals dels sanitaris per frenar una tendència d'«empobriment del sistema, amb un infrafinançament i una infradotació crònica».

També ha mostrat la seva voluntat de reforçar els recursos destinats a les malalties mentals i al malestar emocional, «una de les seqüeles» de la pandèmia i del confinament, i ha remarcat la necessitat de trencar l'estigma que les acompanya.

«Obsolència d'equips»

Argimon, que ha explicat que la «obsolència» de l'equipament de diagnòstic del sistema sanitari frega el 50%, ha recordat que va presentar un projecte de pressupost que permetria, segons els seus càlculs, reduir-la al 5% o al 10% en els propers anys.

En ser preguntat per si la celebració de festivals a Catalunya aquest juliol, com el Cruïlla, el Vida i el Canet Rock, ha influït en l'expansió de la pandèmia, ha dit que «potser no ha tingut un efecte real en els casos, però segur ha tingut un efecte psicològic i ha reforçat la idea» que les restriccions havien acabat.