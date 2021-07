El Ministeri de Sanitat ha publicat aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) una ordre que estableix una quarantena de 10 dies per als viatgers procedents de l'Argentina, Bolívia, Colòmbia i Namíbia, considerats països d'alt risc per la covid-19. L'ordre s'aplicarà a partir de dimarts 27 de juliol i afecta a tots els viatgers que arribin amb vols procedents d'aquests països, amb o sense escala. La mesura s'aplicarà per un període inicial de 14 dies naturals, però es podrà prorrogar si es manté la situació en aquests països. La quarantena de 10 dies es podrà interrompre si al setè dia la persona dona negatiu en una prova.

Durant el període de quarantena, els afectats hauran de mantenir-se dins del domicili o de l'allotjament on estiguin, limitant els seus desplaçaments i contactes amb tercers al que és imprescindible.

El Ministeri recorda que les autoritats sanitàries podran fer un seguiment de les persones en quarantena, i que els cossos de seguretat podran comprovar en qualsevol moment si s'està complint.Les agències de viatges, els operadors de turisme i les companyes de transport hauran d'informar els viatges d'aquesta mesura a l'inici del procés de venda de bitllets amb destí a Espanya. El personal aeronàutic està exempt de la quarantena.