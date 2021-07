El Laboratori de Robòtica de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) ha dissenyant un prototip capaç de mesurar el nivell de diòxid de carboni (CO2) a l'interior d'un edifici. Dissenyat per treballar amb xarxa 5G, pot servir per determinar si un espai està prou ventilat i si hi ha risc de propagació de la Covid-19, substituint els actuals sensors de CO2 i amb l'avantatge que es pot moure. En cas d'una concentració elevada de CO2, que seria d'unes 700 partícules per milió (ppm), el robot començaria a moure els braços, encendria uns llums intermitents i avisaria de la situació amb un missatge fins que tothom hagués abandonat el lloc. Ara, l'equip busca finançament per continuar endavant amb el projecte.

Aquest robot, muntat sobre rodes, incorpora el sistema per mesurar el diòxid de carboni, un sintetitzador de veu i uns detectors de presència que li permeten comprovar si un espai està buit. Les proves per analitzar la qualitat de l'aire s'han realitzat en diferents aules de l'EPS, al campus de Cappont. La màxima concentració de CO2 mesurada ha estat de 445 ppm en una aula buida i 580 ppm en una amb estudiants i les finestres i portes obertes.