Cada vegada més consolidat en la nostra dieta pels seus múltiples beneficis, el gingebre és l'arrel d'una planta amb flor que pertany a la família de les zingiberàcies, igual que la cúrcuma o el cardamom. Té un sabor i una aroma picants, amb un intens toc cítric i fresc.

És una planta molt utilitzada en la medicina tradicional des de fa milers d'anys. És originària del sud-est asiàtic, encara que ara és comú trobar-la en qualsevol lloc del món. De fet, els principals productors no sols són països asiàtics (la Xina, l'Índia, Nepal o Bangladesh), sinó també uns altres com Jamaica.

El gingebre pot prendre's de moltes formes: fresc, sec, en pols... S'utilitza sobretot en la gastronomia, però també en el món de la cosmètica. Això es deu al fet que té un gran nombre de beneficis per a la salut gràcies, sobretot, a un dels seus components més importants: el gingerol. El gingerol és un oli essencial que dona al gingebre el seu sabor picant i és el compost actiu responsable de la majoria de les seves propietats medicinals. A més, conté molts altres nutrients, perquè cru és ric en minerals com el calci, el sodi, el potassi o el fòsfor i en unes certes vitamines, com la C, la B2, la B3 i la B6.

De la mà dels experts de Dosfarma us descobrim les principals propietats del gingebre que el fan tan popular en plats i productes de tot el món.

Antiinflamatòria. Igual que medicaments com l'ibuprofèn, el gingerol inhibeix la producció de les prostaglandines, les substàncies que generen la resposta inflamatòria en el cos. Gràcies a això, pot ser útil per a combatre els dolors menstruals o la inflamació intestinal. Antioxidant. El gingebre és molt ric en antioxidants, les molècules que frenen els danys que sofreixen les cèl·lules. Per això, s'utilitza molt en la indústria de la cosmètica, ja que contribueix a frenar l'envelliment i redueix el mal cel·lular. Antibacteriana. Afavoreix l'eliminació de microorganismes infecciosos, com el bacteri E.coli, els estafilococs o la salmonel·la. A més, també és efectiu contra bacteris que apareixen en la boca i creen malalties com la gingivitis o la periodontitis. Combat l’halitosi. De nou, el gingerol és la clau, perquè estimula un enzim contingut en la saliva que ajuda a descompondre les substàncies pudents. Això fa que l'alè faci olor millor. Es pot aconseguir en ratllar una mica de gingebre i afegir-ho a l'aigua. Analgèsica. El gingerol té un efecte analgèsic, per la qual cosa és útil per a combatre les migranyes i els maldecaps. A més, fa que disminueixin els símptomes d'unes certes malalties, com la osteoartritis, la forma més freqüent d'artritis, que apareix quan es desgasta el cartílag que embolica els ossos de les articulacions i produeix rigidesa i dolor. Ajuda amb les nàusees i el mareig. El gingerol és una substància picant que estimula el flux de saliva i la secreció de sucs gàstrics. Actua en l'estómac i l'intestí contra els gasos o les nàusees. Per això, poden beneficiar-se d'ell les persones que sofreixen cinetosis, és a dir, que es maregen durant els viatges. En canvi, no hi ha consens sobre el seu consum per a alleujar les nàusees en embarassades, per la qual cosa es recomana sempre consultar primer al metge. Anticoagulant. Les plaquetes són les cèl·lules que impedeixen les hemorràgies. Ho fan creant un coàgul en la zona que està sagnant, el qual obstaculitza el pas de la sang mentre es repara la ferida. No obstant això, aquests coàguls poden ser perillosos si es creen dins d'un vas sanguini, perquè poden impedir que passi la sang a la resta del cos. El gingebre retarda aquest procés de coagulació de la sang. Afavoreix l'expectoració. Té propietats que combaten la congestió i molts dels símptomes del refredat (tos, flegmes...). Ajuda a reduir els nivells de sucre en la sang. Estudis recents apunten al fet que augmenta els nivells d'insulina i ajuda a reduir els nivells de sucre en la sang. Encara que es necessita més recerca per a confirmar aquest descobriment, és molt important que els diabètics sempre consultin amb el seu metge abans de consumir gingebre amb freqüència.

A pesar que s'ha vist que el gingebre té multitud de beneficis per al nostre organisme, en algunes ocasions el seu consum pot resultar contraproduent. Pel que si estàs embarassada, pateixes hipertensió, estàs prenent anticoagulants, pateixes gastritis o còlon irritable o bé ets diabètic, el millor és consultar amb un especialista abans de consumir-lo.

Com conservar el gingebre

Si és fresc, el millor és guardar-ho sense pelar en la nevera embolicat amb paper absorbent de cuina i ficat en una bossa amb tancament hermètic al qual traguem tot l'aire, pot durar mesos!. Si està sec, es pot conservar en un lloc sense humitat i fosc, i estarà perfecte fins a sis mesos després. I també es pot congelar, per a això és millor tallar-ho en trossos i guardar-ho en una bossa apta per al congelador. El seu sabor fresc i picant va bé amb gairebé tot tipus de plats.

Com consumir el gingebre

Sempre millor fresc que en pols, ja que conté més gingerol. Aquestes són les formes més saludables d'incorporar-ho a la nostra vida:

En infusions . La forma més famosa de consumir-ho és el te de gingebre. Només fa falta bullir uns trossos en un cassó d'aigua durant uns quinze minuts, deixar que reposi i afegir-li un chorrito de llimona al gust. També hi ha molts tipus d'infusió de gingebre que ja es venen llistes per a consumir, en les quals es combina el seu sabor amb cítrics, com la llimona, o amb dolços, com la mel. Els experts recomanen una o dues tasses de te de gingebre al dia.

. La forma més famosa de consumir-ho és el te de gingebre. Només fa falta bullir uns trossos en un cassó d'aigua durant uns quinze minuts, deixar que reposi i afegir-li un chorrito de llimona al gust. També hi ha molts tipus d'infusió de gingebre que ja es venen llistes per a consumir, en les quals es combina el seu sabor amb cítrics, com la llimona, o amb dolços, com la mel. Els experts recomanen una o dues tasses de te de gingebre al dia. Per a condimentar . Pot ser un toc final perfecte per a un plat de carn, ja sigui ratllat o en pols. Per als peixos, la combinació de gingebre amb llimona aportarà un extra de frescor i picant.

. Pot ser un toc final perfecte per a un plat de carn, ja sigui ratllat o en pols. Per als peixos, la combinació de gingebre amb llimona aportarà un extra de frescor i picant. En amanides i sopes . També es pot afegir cru o ratllat a una amanida, com un ingredient més. O utilitzar-ho per a fer un bon condiment (per exemple, una senzilla mescla de salsa de soia, aigua i gingebre liquat anirà genial en una amanida). Per descomptat, també es pot utilitzar en sopes. Una recepta molt senzilla, però alhora nutritiva i saborosa, és un simple brou de ceba, pastanaga i gingebre.

. També es pot afegir cru o ratllat a una amanida, com un ingredient més. O utilitzar-ho per a fer un bon condiment (per exemple, una senzilla mescla de salsa de soia, aigua i gingebre liquat anirà genial en una amanida). Per descomptat, també es pot utilitzar en sopes. Una recepta molt senzilla, però alhora nutritiva i saborosa, és un simple brou de ceba, pastanaga i gingebre. Saltat amb verdura . Gairebé qualsevol verdura que fem a la planxa es pot saltar amb una mica de gingebre ratllat i per a donar-li un toc més oriental es pot afegir unes llavors de sèsam i una mica de salsa de soia i oli de sèsam. Amb bròcoli i pastanaga combina a la perfecció.

. Gairebé qualsevol verdura que fem a la planxa es pot saltar amb una mica de gingebre ratllat i per a donar-li un toc més oriental es pot afegir unes llavors de sèsam i una mica de salsa de soia i oli de sèsam. Amb bròcoli i pastanaga combina a la perfecció. Càpsules. També es poden prendre en càpsules, ideals per als quals vulguin reforçar el seu sistema immunitari, reduir la sensació de mareig i nàusees, i contribuir al bon funcionament intestinal, a més, és molt útil en casos de fatiga.

El gingebre i la pell

Quant als seus usos cosmètics, el gingebre té propietats antioxidants gràcies al gingerol que conté, la qual cosa prevé la degradació accelerada de col·lagen i protegeix la nostra pell dels radicals lliures, fent que trigui més a envellir i a aparèixer les temudes arrugues. Pel que és molt recomanable aplicar-ho sobre la pell en forma de màscara o utilitzar gels, cremes i xampús que continguin gingebre