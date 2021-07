La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, ha assegurat aquest diumenge que el pic d'aquesta cinquena onada a les UCI podria arribar als 400 o 500 pacients a finals de juliol. En una entrevista a Rac1, Craywinckel ha dit que els centres estan ara compatibilitzant activitat covid amb altres patologies, amb el problema afegit que molts professionals comencen vacances. Per això, ha remarcat que és un moment «molt complicat». En aquest context, ha explicat, ja hi ha dificultats als hospitals per mantenir activitat programada. La responsable del CatSalut ha dit que hi ha un problema «gravíssim» de mans i no ha descartat activar sanitaris de vacances tot i que és «l'última opció» i «gairebé una línia vermella».

«Si la situació ho demanda els professionals sanitaris tenen aquesta primera missió, que és ajudar i atendre la població», ha dit.