Aprimar sempre és un dels objectius per complir cada any que passa. I és que a tots ens agrada veure'ns bé i cuidar-nos, tant física com mentalment. Ara existeix un mètode japonès per a perdre pes que només porta 10 minuts i requereix una pilota de tenis. Però el millor és que no suposa gran esforç, ni suar ni és de gran intensitat.

Kaoru és una de les gurus del món del fitness i que porta gairebé 40 anys amb els seus ensenyaments i exercicis per a mantenir una bona salut llança ara un mètode nou i senzill. Aquest exercici japonès que només dura deu minuts al dia consisteix a adoptar una sèrie de postures i moviments per a millorar el sistema immunitari i acabar amb les molèsties i dolors musculars.

Treballar davant de l'ordinador cada dia fa que forcem la postura corporal i generem tensió en els músculs de l'esquena i el coll especialment. El cos es ressent i apareix la rigidesa en les extremitats i la mala circulació. Kaoru planteja una sèrie d'estiraments que pots fer des de casa i en tan sols deu minuts en el seu llibre 'Aprima amb Kaoru'. Amb l'ajuda d'una pilota de tenis faràs estiraments que permetran la pèrdua de greix adoptant la postura corporal adequada.

Així és el mètode japonès de moda per a aprimar

Exercicis amb la planta dels peus: Serveix per a estilitzar la cintura, reajustar l'arc plantar i la pelvis

Posa't dempeus amb els peus junts i les mans entrellaçades a l'esquena. Trepitja la pilota i encongeix i estira els dits diverses vegades

Llisca una cama enrere i amb l'altra fes rodar la pilota per tot el peu

Com exercitar els bessons i relaxar la musculatura: treballar aquesta zona és important per a millorar la circulació de la zona i amb uns certs estiraments es pot millorar la posició de la pelvis

Adopta la postura que veuràs en la imatge a continuació i exerceix pressió amb el bessó contra la pilota i aguanta 10 segons.

Llevant la cuixa i el gluti i desplaça la pilota de tenis al centre del panxell. Aguanta 10 segons.

Amb la pilota en el turmell, abans d'arribar al tendó d'Aquil·les aguanta deu segons i repeteix l'exercici amb l'altra cama

Estirament de la cintura: Amb aquests moviments aconseguiràs més flexibilitat i afinar la cintura

Amb les cames separades i alineades amb les espatlles secunda bé la plata del peu en el sòl deixant els dits cap a fora.

Amb les mans darrere del cap agafa't dels colzes com veuràs en la imatge de continuació

Gira el coll cap a la dreta i segueix el moviment amb la part superior del cos.

Estirament dels glutis: Fa un massatge a la zona, tonifica i puja el maluc

En una estoreta utilitza la pilota de tenis i posa-la baix del teu maluc. Col·loca't com en la imatge per a notar l'estirament en els glutis

Roda la pilota per la zona del gluti durant un minut sencer

Repeteix l'exercici amb el costat contrari

Estirament en la zona de les cuixes: Fa massatge als teus quàdriceps per a tonificar les cuixes i lluitar contra la flaccidesa en la zona