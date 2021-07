El Departament de Salut ha declarat 94 ingressats més a planta per Covid en les darreres 24 hores i el total és de 1.349. A més, hi ha 22 crítics més a l'UCI, amb un total de 259. D'aquests, 13 tenen menys de 30 anys i 92 entre 30 i 49. En paral·lel, Salut ha notificat 8.880 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici en 755.318. L'Rt baixa 3 dècimes i se situa en l'1,31. El risc de rebrot, però, puja 56 punts, fins als 1.386. En les darreres 24 hores s'han notificat 5 morts més i el total des de l'inici de la pandèmia arriba a 22.306. La incidència acumulada a 14 dies passa de 1.015,18 a 1.088,80, mentre que a set dies passa de 606,41 a 628,72. El 20,01% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.