Durant les onades de calor hem de vetllar, més que mai, per la preservació de la nostra salut. Malgrat tot, és important recordar que quan ens trobem en èpoques de temperatures extremes, no es duen a terme actuacions extraordinàries, només cal tenir coneixement de la situació i estar alerta. Per aquest motiu, a continuació us donem alguns consells per tal de poder combatre la calor d’una forma efectiva, ràpida i segura.

Hidratar-se és molt important. Ho és sempre, però amb les onades de calor ho és més que mai. Per això cal beure aigua fresca regularment, encara que no es tingui set. També és important fer àpats lleugers i prendre aliments rics en aigua.

També cal no abusar de begudes amb cafeïna i alcohol, així com de refrescs amb molt de sucre, ja que poden provocar encara més pèrdues de líquid corporal.

Durant el dia, és important tancar les persianes de les finestres on toca el sol. També és important intentar estar a les habitacions més fresques, així com recórrer a algun tipus de climatització. A la nit, es recomana obrir les finestres de casa per refrescar-la.

Durant els dies d’onada de calor, cal evitar el sol directe. Per això es recomana portar una gorra, un barret o similar. Tanmateix, és important fer servir roba lleugera, preferiblement de cotó, de colors clars i ample, que no sigui ajustada.

També és necessari que, en la mesura del possible, es busquin llocs frescos, a l’ombra o climatitzats, i refrescar-se cada vegada que es necessiti. Portar una ampolla d’aigua fresca pot ser una solució.

Cal procurar reduir l’activitat física i evitar practicar esports a l’aire lliure a les hores més caloroses, que són des de les dotze del migdia fins a les cinc de la tarda. Tanmateix, en la mesura del possible, caldria intentar no sortir al carrer durant aquest horari per evitar insolacions.