El Departament de Salut ha notificat 104 ingressats més a planta i el total arriba a 980. A més hi ha 22 crítics més a l'UCI respecte al balanç de fa 24 hores, amb un total de 182. En paral·lel, la Conselleria ha declarat 5.503 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 721.693. L'Rt, torna a baixar, ho fa 47 dècimes i se situa per sota del 2, en concret en l'1,93. El risc de rebrot baixa 168 punts, fins als 1.590. En les darreres 24 hores no s'ha notificat cap nova mort i el total des de l'inici de la pandèmia és manté en 22.283. La incidència acumulada a 14 dies passa de 753,91 a 848,17. El 18,13% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

Regió de Girona: 542 nous positius

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 79.321 (+542) i 83.074 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.127 persones, cap més.

El risc de rebrot baixa 81 punts, fins a 1.260, per sobre dels 716 de la setmana del 25 de juny a l'1 de juliol. L'Rt baixa gairebé mig punt i ara és de 2,10. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 403 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 592. El 17,41% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 76 pacients ingressats, setze més que en l'anterior balanç.