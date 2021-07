El divendres 9 de juliol es va batre el rècord de morts per coronavirus al món. La xifra facilitada per l'OMS és tan aterridora que ha ficat a la pandèmia de la covid-19 entre les més mortals de la història. Les dades oficials llancen una xifra de 4.011.889 morts. És com si haguéssim buidat d'habitants les ciutats de Barcelona o de Madrid.

Dades oficials de morts

Les dades estan elaborats pel Centre de Ciència i Enginyeria de Sistemes de la Universitat Johns Hopkins, però com només pot treballar amb les dades informades oficialment... Per això, la majoria dels científics mantenen que és una xifra que es queda molt curta.

Desaccelera, però no es frena

Ja no estem en acceleració del nombre de contagiats i de morts, però tenim sobre nosaltres una amenaça que els països rics semblen estar menyspreant i això és més que preocupant. Quan va començar la història del coronavirus, el SARS-CoV-2 va trigar nou mesos a provocar un milió de morts. Per sumar el segon milió de morts només van fer falta tres mesos i mig. El tercer milió va arribar en els següents tres mesos. I el quart en aproximadament dos mesos i mig. És veritat que el nombre de morts diàries reportades està disminuint a hores d'ara, però no és una dada que hagi de tranquil·litzar-nos. Perquè la xifra total de morts segueix en augment.

I augmenta en gran part a causa de les variants perilloses de virus i a les inhumanes desigualtats en la distribució de vacunes.

Qui reparteix les vacunes?

El món ha tingut l'enorme sort, fruit de la feina de milers de científics, de trobar unes vacunes que han demostrat ser efectives contra totes les variants de virus conegudes fins ara, inclosa l'altament infecciosa variant Delta.

Aquest fet ha aconseguit que en algunes parts del món les taxes de mortalitat hagin disminuït dràsticament.

Però només estem parlant dels països rics: són els únics en què s'ha pogut vacunar un gran nombre de persones i se segueix fent cada dia.

Però el virus encara es propaga desenfrenadament en regions amb taxes més baixes de vacunació, com a parts d'Àsia, Àfrica i Amèrica de Sud.

Fins i tot en alguns llocs amb taxes de vacunació relativament altes, com Anglaterra, també estan experimentant pics importants, encara que les vacunes impedeixen que disparin les hospitalitzacions i morts.

Una realitat que fa por

La frase la va pronunciar la doctora Maria Van Kerkhove, que treballa en la resposta al coronavirus de l'OMS. Va assegurar que: «Més de dues dotzenes de països tenen avui corbes epidèmiques que són gairebé verticals. El virus ens està mostrant en aquest moment que continua creixent».

Necessitem 11.000 milions de dosis de vacunes per poder controlar el virus al món. I els números que els països més desenvolupats manegen com a possibles per ajudar els més necessitats, són més vergonyosos que cap altra cosa.

Al top ten de pitjors pandèmies de la història

La pandèmia del SARS-CoV-2 està molt lluny de ser de les tres pitjors de la història, però en molt poc temps s'ha colat al top ten i és molt probable que està ja en la vuitena posició per nombre de morts.

I això que estem parlant d'un moment històric en què els avenços de la medicina i la higiene semblaven presentar-nos un futur segur en el qual fins i tot acabaríem vencent a les malalties.

Però per sort estem molt lluny de l'epidèmia més mortal de la història.

1. Pesta Negra: va matar entre 75 i 200 milions de persones entre 1347-1351.

És l'epidèmia més devastadora de la història de la humanitat. Va passar al segle XIV i va posar fi a la vida d'entre 75 i 200 milions de persones. I això suposa entre un 30 i un 60 per cent de la població de tot Europa. Històricament es va culpar de la propagació de la pesta bubònica pel món, a les rates, però un estudi de 2018 va suggerir que els vectors de contagi van ser les puces i els polls de les persones. Amb aquesta epidèmia va néixer una innovació important que ara hem 'ressuscitat': la quarantena. Va aparèixer en 1377 en una ciutat de la Mediterrània: Ragusa, l'actual Dubrovnik.

2. Verola: 56 milions de morts. No es poden concretar les dates perquè aquesta malaltia ha estat present en la mort de centenars de milers de persones durant segles. Fins hi ha indicis d'una mòmia egípcia que podria haver tingut verola al segle III abans de Crist. Recognoscible per les seves erupcions molt doloroses a la pell, pústules i febre, la verola causava una enorme mortalitat. Afectava sobretot a nens i nadons i no existia cap mena de tractament. Un terç dels pocs supervivents que deixava, es quedaven cecs.

3. La Grip Espanyola: 40-50 milions de morts entre 1918 i 1919.

No es va originar a Espanya, però els mitjans de comunicació espanyols, lliures de la censura de la guerra, van ser els primers a informar sobre la malaltia. A més, vam ser un dels països més afectats amb 8 milions de persones infectades i 300.000 persones mortes.

4. La Pesta de Justinià: Primera pandèmia global de la història, 30-50 milions de morts.

Va ocórrer entre els anys 541 i 549 i va posar fi a la vida d'entre el 13% i el 26% de la població estimada llavors. Era una malaltia desconeguda que causava alta febre i taques pestilents en tot el cos, símptomes que fan als historiadors creure que probablement es va tractar d'un cep de pesta semblant a la que assolaria Europa uns segles més tard. El seu nom ve de l'emperador romà Justinià I, que va ser afectat per la malaltia, però va sobreviure, i es creu que va sorgir de les puces de les rates.

5. VIH / SIDA (1981-actualitat): 25-35 milions de morts.

Va aparèixer fa menys de 50 anys, el 1976, i aquest Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH) ha matat més de 32 milions de persones. I encara que molts en els països desenvolupats d'occident es creguin que és un problema vell, ja solucionat, segons l'Organització Mundial de la Salut avui dia encara hi ha entre 31 i 35 milions convivint amb la malaltia, sobretot a l'Àfrica. Tant és així que el VIH / SIDA continua sent un dels problemes de salut pública més greus del món, especialment als països d'ingressos baixos o mitjans.

6. La pesta bubònica dels segles XIX i XX: Tercera plaga de pesta (1855-1960): 12-15 milions de morts.

Va començar el 1855 i va durar fins a 1960 causant entre 12 i 15 milions de morts. La hi coneix també com a tercera plaga de pesta i va començar a la Xina.

7. Colòlisi (1545-1548): 5-15 milions de morts.

Significa malaltia o malament, en llenguatge asteca, i es creu que va ser l'arma que va permetre la conquesta de Mèxic i Guatemala per part dels espanyols. Una mena de salmonel·la que entre 1545 i 1548 va posar fi a la vida d'uns 15 milions de nadius americans. Provocava febres altes, dolors a l'estómac, diarrees i fins sagnat, el que provocava que les seves víctimes morissin en qüestió de dies. I els espanyols no patien la malaltia. El patogen es contagia normalment a través d'aigua i menjar contaminat, i els científics creuen encara avui que podria haver arribat a Mèxic amb els animals que portaven els espanyols en els seus vaixells.

8. Coronavirus SARS-Cov-i: Probablement en aquest lloc caldria col·locar ja el coronavirus SARS-CoV-2, sobretot si fem servir les xifres que els científics consideren més reals que les oficials. En qualsevol cas, competiria en nombre de morts amb:

9. Pesta antonina (165-180): 5-10 milions de morts.

La novena pitjor pandèmia va ser l'anomenada pesta antonina. Es va produir en l'Imperi Romà entre els anys 165 i 180 i es calcula que va posar fi a la vida d'entre 5 i 10 milions de persones, el que suposava un quart de la població total romana. Es creu que va ser una plaga de verola o xarampió.