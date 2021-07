Els hospitals de Barcelona estan veient com el nombre d'ingressos de pacients amb Covid-19 es multiplica després que fa uns dies notessin un fort increment a Urgències. L'Hospital del Mar ha obert una nova planta de covid en quadruplicar-se el nombre de pacients ingressats, amb prop de 40 actualment. També ha hagut de reobrir una planta el Clínic mentre que Sant Pau ha passat de tenir entre 0-2 ingressos al dia a 5-7 i ara té 21 pacients en sala convencional. La majoria tenen entre 20 i 45 anys i, tot i tenir una Covid-19 greu, no necessiten ingrés a l'UCI. Malgrat això, els hospitals temen que l'augment desbocat de casos de les últimes setmanes es tradueixi en ingressos a l'UCI en els propers dies i demanen prudència i més mesures.

A Catalunya hi ha 717 pacients ingressats a causa de la Covid-19, 54 més en les últimes hores, segons la darrera actualització de Salut. En l'últim interval analitzat, del 29 de juny al 5 de juliol, hi havia 575 pacients. La cinquena onada està colpejant l'atenció primària, mentre que els hospitals van començar a notar fa uns dies un fort increment de pacients a Urgències i, tot i que la majoria poden tornar a casa, alguns s'han de quedar ingressats. Com que els casos estan incrementant de forma exponencial, els ingressos estan augmentant, constaten els principals hospitals de Barcelona, consultats per l'ACN.

A les UCI, de moment es nota un repunt. Ara hi ha 142 pacients crítics a Catalunya; l'1 de juliol, n'hi havia 114, el nombre més baix en els últims mesos. "La situació és preocupant. Abans teníem entre 0 i 2 ingressos al dia i ara 5, 6, 7. La pressió serà difícil d'aguantar si es manté aquest ritme. Estem molt expectants", afirma el coordinador Covid-19 a l'Hospital de Sant Pau, el doctor Pere Domingo. En aquest hospital, hi ha actualment 21 pacients a planta i 8 a l'UCI. "Aquesta dinàmica es pot mantenir durant un temps curt, però si es perllonga, serà molt més complicat", afegeix.

A l'Hospital del Mar, l'arribada de pacients amb covid-19 a Urgències ha augmentat molt en els darrers dies i són la majoria que atenen en aquest servei, indica el coordinador de la covid-19, el doctor Juan Pablo Horcajada. A diferència d'altres onades, la majoria de persones no han d'ingressar, però l'increment ha estat tan fort, que els ingressos s'han acabat multiplicant i s'ha passat en menys de dues setmanes d'una desena de pacients a planta a prop de 40 ara. Per això, han reobert una planta covid-19 que ja havien tancat.

A l'UCI, hi ha 13 pacients ingressats i el centre no ha arribat a baixar de 10. "La progressió està sent geomètrica, es multiplica", adverteix a l'ACN. "La situació és complicada. No hi ha prou infermeres i s'ha hagut de reduir activitat per dedicar-se a la covid. Amb els metges passa el mateix. Els professionals han de fer vacances, no som els mateixos que a l'hivern. Hem de veure com ens reorganitzem perquè la gent no es quedi sense vacances, seria un drama", diu el doctor Horcajada sobre uns professionals que porten 16 mesos amb una gran càrrega assistencial.

A l'Hospital Clínic també han notat un fort increment a Urgències, sobretot de persones joves, i l'augment dels ingressos en els darrers dies els ha portat a reobrir una nova planta, indiquen fonts del centre a l'ACN. L'Hospital Vall d'Hebron continua amb un lleuger augment de pacients a planta i a les UCI en els darrers dies. La majoria són pacients joves amb una dosi o cap, assenyalen des del centre.

Pacients de 30 anys

La majoria de pacients ingressats són joves i tenen entre 20-25 anys i 45 anys sense vacunar, indiquen des dels hospitals. "Hi ha molts pacients de 30 anys", destaca el coordinador de la Covid-19 del Mar. Amb un percentatge més baix, hi ha pacients amb només una dosi i altres que s'acabaven de vacunar i que el vaccí encara no havia tingut temps d'actuar. Els hospitals també estan veient ancians vacunats, però són molts pocs casos i la majoria són infeccions lleus, diu el doctor Domingo. La majoria de pacients ingressats tenen una pneumònia bilateral greu però tot i això, molts no necessiten ingrés a l'UCI.

La cinquena onada es diferencia de les anteriors perquè bona part de la població més vulnerable està vacunada i, en termes relatius, els casos són menys greus. Ara bé, els responsables dels hospitals adverteixen que, tot i la joventut, algunes de les persones necessitaran ingrés a l'UCI. Per això temen que en els propers dies pugi el nombre de pacients crítics -un impacte que es produeix une setmanes després dels contagis-. Amb alts nivells de transmissió del virus, el nombre d'ingressos pot acabar sent alt, adverteixen.

Horcajada, sobre el Cruïlla: "No té sentit en plena onada epidèmica"El doctor Horcajada considera que les restriccions actuals no són "suficients" davant una progressió del virus que "fa por", amb una Rt -velocitat de reproducció- per sobre de 3, i una pujada vertical de casos de la qual, de moment, no es veu el pic. "Com més aviat es posin de nou mesures restrictives, més aviat s'acabarà aquest increment", creu. "No té sentit que tinguem un festival de 25.000 persones en plena onada epidèmica. És una situació de risc i veurem quin impacte té en les properes setmanes", ha afirmat el coordinador Covid-19 del Mar, amb referència al Festival Cruïlla, que inclou cribratge amb tests d'antígens abans d'entrar.

Amb tot, confia que el tancament de locals nocturns es noti. Per la seva banda, el doctor Domingo demana prudència, sobretot davant de la variant delta, molt més transmissible: "No li donem més oportunitats a aquest virus. Ja n'hi hem donat moltes".