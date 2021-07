El BIOCOMSC ha alertat que el desacoblament entre els nous contagis i les hospitalitzacions "no és infinit" i ha alertat que si continuen pujant els casos també ho farà la càrrega hospitalària. El grup de la UPC ha augurat que s'arribarà als 60.000 casos reals setmanals aviat –ara s'està en uns 20.000 diagnosticats per TAR-. El grup ha explicat que el ritme de pujada dels contagis la setmana passada va ser "clarament inferior" al de Sant Joan i que l'Rt caurà "fort" els propers dies. Malgrat tot, continuarà per sobre d'1 i per això els investigadors han insistit que un creixement des d'un valor de casos molt gran implica un augment fort de la incidència i "recorregut en la pujada" als hospitals.

En aquest sentit, han insistit que la caiguda de la velocitat de propació no és prou forta per no arribar a incidències elevades i per això prop d'un de cada 100 catalans s'haurà detectat com infectat durant dos setmanes quan es vagin consolidant els casos. Malgrat tot, les incidències reals seran més grans "per dificultat de vigilància", han afegit. El BIOCOMSC ha fet una crida a complir les quarantenes i a protegir-se evitant qualsevol entorn de risc ja que la probabilitat de trobar una persona infecciosa en el dia a dia és molt elevada.