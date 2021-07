El Departament de Salut ha detectat fins a 25 brots de Covid-19 en discoteques. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit a TV3 que la disseminació del virus s'ha donat per l'oci, no només el nocturn, però ha afegit que també és cert que s'han produït aquests brots en els locals d'oci nocturn. D'altra banda, ha avançat que s'habilitaran hospitals perquè pugin fer proves de detecció, davant l'allau de feina a l'atenció primària. El conseller ha alertat que amb el 70% de la població vacunada es farà "curt"· perquè arribaran noves variants i, per tant, caldrà una vacunació "global". Sobre l'ús de la mascareta, ha dit que es plantegen recuperar-la a l'exterior perquè és "senyal" que la pandèmia no ha acabat.