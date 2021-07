El Departament de Salut està ultimant nous protocols que permetin "racionalitzar" les proves i la càrrega de feina a l'atenció primària. La secretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha reconegut que s'estan aplicant protocols fets per a una fase de la pandèmia en què els casos eren més greus. Ara la majoria són poc simptomàtics o lleus i per això Salut vol "adequar" la situació i descongestionar els CAP. Així, s'està mirant quan és necessari fer una prova "i quan deixa de ser-ho" i si es pot fer un test ràpid abans que una PCR. Cabezas ha afegit que no es tracta de fer menys proves sinó d'actualitzar els protocols i per exemple no fer entrevistes "que duren 20 minuts" davant de casos que no presenten la gravetat que en altres onades.

La secretaria ha explicat que s'han treballat aquests protocols des del passat dijous i aquest dilluns es farà una sessió telemàtica per difondre'ls entre els professionals de primària i vigilància epidemiològica.