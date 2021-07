La xifra de descàrregues de certificats covid de la Unió Europea a Catalunya ha ascendit a pràcticament 1,4 milions, la majoria de les quals són certificats de vacunació i 37.421 de recuperació.

Es tracta d'un certificat europeu que es desenvolupa d'acord amb el reglament que els països membres de la Unió Europea acorden per regular el trànsit i l'accés entre la ciutadania dels estats membres, ha afirmat la Conselleria de Salut en un comunicat aquest diumenge.

El certificat no és obligatori per viatjar i només acredita una situació en un moment determinat, la seva validesa no se sosté en el temps i cada país pot determinar els requisits que consideri.

Existeix el certificat de recuperació, en què consta que s'ha passat la covid-19 en el termini comprès entre els últims 180 i 11 dies; el de vacunació, que es pot expedir si s'ha rebut la pauta completa--.

Finalment, està hi ha el certificat de prova diagnòstica de covid-19, que exigeix tenir un test d'antígens ràpid amb resultat negatiu, amb una validesa de 48 hores, o una PCR negativa, amb una validesa de 72 hores.