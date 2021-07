La figuerenca Làia Descamps ha estat reconeguda amb un accèssit pel seu treball final de grau en Infermeria a la Universitat de Girona, Baby Led Weaning: una mirada infermera. L’objectiu de l’estudi era analitzar i conèixer el nivell de formació dels professionals infermers de les consultes d’atenció primària dins la regió sanitària gironina, respecte a la introducció de l’alimentació complementària en infants a partir de sis mesos mitjançant el mètode Baby Led Weaning. A partir dels resultats, explica Laia Descamps, la idea era proposar i implementar nous protocols.

El Baby Led Weaning parteix de la idea d’oferir al nadó alimentació en forma sòlida i que sigui ell o ella qui decideixi què vol, quan i com se’l vol menjar». Descamps explica que amb aquest mètode, molt implementat a escala mundial però amb poca prevalença a casa nostra, es té en compte que aquesta no és la seva font principal d’energia, ja que aquesta es complementa amb la lactància materna. La figuerenca explica que va escollir el tema per la novetat que suposa i creu que els professionals sanitaris, en aquest cas infermers, «haurien d’estar més ben formats per donar una millor atenció».

Actualment, Laia Descamps treballa al servei de prematurs de l’Hospital Josep Trueta de Girona, on va iniciar-se temps enrere com a júnior combinant formació i treball. El reconeixement al seu treball l’ha sorprès gratament, ja que ha estat el mateix Col·legi d’Infermeria el que l’ha escollit. Descamps va rebre el diploma acreditatiu durant l’acte de graduació.