El president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic), Antoni Sisó, ha alertat d'una saturació "molt important" en l'atenció primària derivada de l'increment de contagis de covid-19 que, a parer seu, s'emmarquen en una cinquena onada de la pandèmia.

Sisó a demanat la "reciprocitat" dels professionals d'hospitals i d'altres nivells assistencials perquè donin suport al personal dels centres d'atenció primària (CAP) que continuen a més del 85% dels casos positius a Catalunya.

La presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (Aificc), Alba Brugués, ha argumentat que, a més de la detecció i seguiment de positius i els seus contactes, les infermeres estan bolcades en la campanya de vacunació i la recuperació d'activitat vinculada al seguiment de malalts crònics.

Per a Sisó, l'increment de la infecció, al costat de la campanya de vacunació, suposen un volum de feina no "assumible" pel tancament de centres previst en el pla d'estiu del sistema de salut, tot i que més del 90% dels recursos estructurals seguiran oberts segons la Conselleria de Salut.

En canvi, Brugués confia que les professionals d'infermeria assumiran aquesta sobrecàrrega i doblaran torns fins a tres dies a la setmana perquè la campanya de vacunació tiri endavant "sí o sí", però ha advertit que repercutirà en la salut mental del personal sanitari.

Tots dos han coincidit en la necessitat d'incrementar els recursos en l'atenció primària i, sobretot, augmentar el nombre de professionals --tant metges com infermeres-- que ja eren "insuficients" abans que comencés la pandèmia.

Revisar mesures

Sisó, en ser preguntat per si s'han de donar passos cap a enrere en la desecalada per l'augment de la incidència del virus, ha considerat que sí i ha proposat tornar a la mascareta obligatòria, gràcies a la qual hi ha hagut menys casos positius de covid-19, diu.

Brugués també ha advocat per revisar les mesures restrictives actuals per evitar les aglomeracions que s'han produït des de la setmana marcada per la revetlla de Sant Joan i la reobertura dels locals d'oci nocturn.

Tornar a diagnosticar

Sisó ha argumentat que, en prioritzar-se l'atenció de la covid-19, s'ha produït un efecte de desplaçament de fins a 31 malalties cròniques així com el debut d'altres malalties que ha repercutit en una situació de "infradiagnòstic" que ara han de revertir.

En aquest sentit, Brugués ha concretat que la infermeria també està centrada a recuperar l'activitat endarrerida del seguiment de malalts crònics després de més d'un any de pandèmia i han detectat "força inestabilitat" en aquests pacients.