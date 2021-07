El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dissabte la pròrroga de la "totalitat de les mesures vigents" que funcionen com a restriccions per fer front al coronavirus durant una setmana, fins al 12 juliol.

La resolució entrarà en vigor aquest dilluns, en el ple increment de contagis que ha registrat Catalunya aquests últims dies.

Les úniques modificacions són en relació amb el teletreball, que passa a ser una recomanació, "en coherència amb el nivell mobilitat social actual"; i els titulars de les entitats associatives que celebrin assemblees presencialment hauran de presentar la declaració responsable al consistori del municipi no es faci l'activitat, i no al de l'ubicació de l'entitat.

Les mesures que continuen vigents en restauració estableixen que les taules han de ser de màxim 6 persones a l'interior i 10 a l'exterior, excepte convivents, i que no hi ha límit de persones per a trobades socials però es recomana no superar les 10.

"Involució de les dades"

L'informe del director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya destaca que la transmissió del virus creix especialment en la franja d'edat de 15 a 29 anys, i que la velocitat de reproducció se situa per sobre d'u, cosa que significa "una involució en les dades epidemiològiques".

Tot i que les xifres d'ingressos convencionals i en unitats de vigilància intensiva (UCI) no han augmentat, "cal abordar la situació des de la prudència" i cal ralentir el procés de desescalada.