El Departament de Salut ha declarat 5.179 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 661.554. No s'ha declarat cap mort més i el total des de l'inici de la pandèmia és de 22.268, segons el darrer balanç de la conselleria. En paral·lel, els pacients ingressats a planta són 475, dos més que dijous, però hi ha 4 crítics menys a l'UCI (115).

Pel que fa a la velocitat de propagació, l'Rt, continua a l'alça i puja disset centèsimes, fins a l'1,71, mentre que el risc de rebrot s'incrementa en 83 punts i se situa en 282. La incidència acumulada a 14 dies també puja i passa de 132,55 a 169,85. El 8,93% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.