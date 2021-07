A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats de Covid-19 per PCR i TA acumulats són 73.522 (+300) i 77.195 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.146 persones, una més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot puja 19 punts, fins a 96, per sobre dels 69 de la setmana del 14 al 20 de juny. L'Rt puja una dècima i se situa en 1,18. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 47 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 80. El 5,05% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 38 pacients ingressats, tres menys que en l'anterior balanç.

Catalunya: 5.057 nous casos

El Departament de Salut ha declarat 5.067 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 656.375. S'han declarat tres morts més i el total des de l'inici de la pandèmia és de 22.268, segons el darrer balanç de la conselleria. En paral·lel, els pacients ingressats a planta són 473, 15 més que dimecres, però hi ha 10 crítics menys a l'UCI (119). Pel que fa a la velocitat de propagació, l'Rt, continua a l'alça i puja dotze centèsimes, fins a l'1,54, mentre que el risc de rebrot s'incrementa en 35 punts i se situa en 199. La incidència acumulada a 14 dies també puja i passa de 119,13 a 132,55. El 6,95% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.