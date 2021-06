Fa dies que les infermeres de l'atenció primària han notat un repunt de positius de covid-19 i que aquests es concentren en les persones no vacunades. Per això, la vicepresidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), Ester Gimenez, ha demanat al Govern obrir la vacunació ràpidament també per als menors de 30 anys. "A tothom que vulgui vacunar-se", ha dit a l'ACN. Gimenez ha explicat que fa un mes que tenen més feina perquè fan doble prova, antígens i PCR, per l'avenç de la variant Delta i ha recordat que això passa quan encara no han pogut recuperar l'atenció al malalt crònic. Amb tot, no preveu que hi hagi una onada comparable a les anteriors, tot i que estan "a l'expectativa".

Gimenez ha explicat que l'augment de positius es nota des de fa uns 10 dies i això fa que el col·lectiu estigui alerta. Aquest repunt està portant també un nou increment de la càrrega de feina a l'atenció primària, on tornen a fer més proves a tothom que té símptomes compatibles amb el coronavirus. A més, els positius s'estan concentrant en el col·lectiu jove que majoritàriament no acaba a l'hospital sinó que és atès per l'atenció primària. Amb tot, ha valorat positivament que el seguiment de contactes es fa ara des de Salut Pública i no des de la primària. En aquest sentit, ha reconegut que aquesta tasca està més ordenada que en etapes anteriors de la pandèmia.

L'evolució dependrà de la vacunació

En aquest context, la vicepresidenta de l'AIFiCC considera crucial la vacunació, més en un moment d'increment de la mobilitat i reducció de les restriccions. "Hem de vacunar a tothom com més aviat millor", ha reivindicat. Gimenez ha assegurat que els professionals estan preparats i ha afegit que de la proporció de gent vacunada dependrà l'evolució actual.

I és que la vicepresidenta ha apuntat també que estan notant més reticències a vacunar-se en els col·lectius de joves, en comparació amb la gent de més edat. Per això, insisteix que la línia de treball ara hauria de ser "que qui es vulgui vacunar, es pugui vacunar". Si s'aconsegueix avançar ràpidament en la vacunació, l'impacte es podria quedar en 3 o 4 setmanes, segons ha explicat. Però Gimenez alerta que si la campanya de vacunació es retarda, s'haurà de veure com evoluciona la pandèmia a l'estiu, amb un increment notable de la mobilitat.

Recuperar l'atenció al crònic

D'altra banda, ha reivindicat més sensibilitat cap a la primària perquè és la primera que rep l'impacte de l'empitjorament de la pandèmia. En aquest sentit, ha assegurat que havien començat a recuperar l'atenció al pacient crònic però no l'han pogut acabar. Segons el seu anàlisi, la reducció de la càrrega de proves de covid va baixar durant unes dues o tres setmanes, però de seguida van tornar a pujar. Per això, encara no han pogut tornar a fer el seguiment als pacients crònics, a molts dels quals fa temps que no veuen i als que necessiten dedicar-hi més temps. Un temps que ara no tenen ja que continuen destinant uns recursos fixos exclusivament a l'atenció de la covid.

Per això, des de l'AIFiCC reclamen que es mantinguin els recursos que s'han destinat a l'atenció primària durant la pandèmia. Tot i l'increment, Gimenez ha recordat que no es destina el 25% del pressupost a l'atenció primària i ha reclamat revertir aquesta situació.