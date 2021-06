Quan una persona cada cop necessita augmentar més el volum del televisor, fa repetir les paraules sovint o li costa seguir una conversa sense esforç, hem d’estar alerta, perquè comença a haver-hi una pèrdua auditiva i s’han de prendre mesures. És tan fàcil com fer una revisió auditiva en un centre especialitzat per comprovar el nivell d’audició.

Quan la pèrdua auditiva ja és significativa o fa temps que es pateix, donar una solució auditiva suposa un canvi molt important en la vida d’aquesta persona: pot tornar a sentir sons que ja no recordava, pot tornar a mantenir converses encara que hi hagi sorolls de fons i no quedar aïllada. «Molts dels nostres clients ens diuen: tan de bo ho hagués fet abans!», explica l’equip d’Audioson.

Audioson són centres auditius especialitzats en el diagnòstic auditiu i en l’adaptació d’audiòfons, analitzen i donen solucions eficients a les persones que no hi senten bé. Audioson va néixer l’any 1987 a Girona, on actualment estan ubicats a la plaça Catalunya. Amb el temps van obrir nous centres a Olot, més tard a Vic, Banyoles, la Bisbal i, més recentment, a Berga i Sant Feliu de Guíxols.

«Fa molts anys que tenim clients de Figueres i de tota la comarca de l’Alt Empordà, i teníem moltes ganes d’obrir un centre Audioson a la capital empordanesa, però ens faltava sempre una darrera empenta. I aquest any, sense esperar-ho, ens va sorgir una oportunitat que no podíem deixar escapar: quedava lliure un local al carrer Vilafant, on hi havia hagut molts anys un centre auditiu, i ens hi vam llançar de ple, amb moltes ganes i il·lusió», relaten els responsables.

«Som un negoci familiar –afegeixen–, focalitzat totalment en el client i el seu benestar, per això apostem per un producte contrastat, que doni garanties de bon funcionament. I les marques que actualment ens donen aquesta garantia, tranquil·litat, bon servei tecnològic i de postvenda són Phonak i Philips, de les quals som distribuïdors preferents o exclusius».

El que també els diferencia, i pel que aposten fermament, és el servei. I, sobretot, un servei personalitzat, el més proper possible al client, facilitant el desplaçament, ampliant la garantia i el finançament».

