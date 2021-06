Que ens agrada el contacte físic és un fet. Però que el necessitem, també. Així es va demostrar després d’un cruel experiment que va fer el kàiser alemany Guillem el Gran, que va voler saber què els passaria als nens que no se’ls parlava ni se’ls donava afecte. L’experiment va ser el següent: dos grups de nadons (a uns se’ls alimentaria, se’ls parlaria i se’ls donaria contacte físic i afecte, i als altres només se’ls alimentaria, sense afecte ni contacte). El resultat: tots els nens que no van rebre contacte ni afecte van morir. Aquest terrible episodi no va fer més que demostrar el que ja sabem: que necessitem el contacte físic.

Una dada més: la pell és l’òrgan més gran del nostre cos, amb una superfície d’uns 2 metres quadrats, i en un sol centímetre quadrat hi ha més de 5.000 receptors sensitius, que envien informació al cervell. D’aquestes dues dades en podem extreure fàcilment que la nostra pell és un gran receptor que s’alimenta dels estímuls externs, un òrgan viu capaç de regenerar-se, que respira, regula la nostra temperatura corporal, sintetitza la vitamina D gràcies al sol, que no és gaire abundant en els aliments i, en canvi, és tan necessària per mantenir saludables els ossos del cos.

De tot això podem deduir que cuidar l’òrgan més gran del cos és vital tant per a la nostra salut emocional com física.

La directora de Qualia Centre Wellness, Míriam Monteys, explica que durant aquesta pandèmia han pogut constatar la necessitat de les persones del contacte físic. «Tret dels dies en què hem hagut de tancar, al nostre centre hem treballat amb regularitat durant tot aquest any. Moltes persones ens traslladaven la seva necessitat de contacte, de venir a fer-se massatges. El contacte físic i l'afecte són tan necessaris com menjar i beure».

«Durant aquest temps, més que mai hem treballat per oferir massatges que fessin sentir benestar i confort tant físic com mental i emocional a les persones. Ho hem fet utilitzant l’aromateràpia, que és molt eficaç i ràpida, també els sons (de bols tibetans, que treballen a nivell vibracional), però sobretot amb el contacte i les tècniques manuals, que ajuden a alliberar la tensió muscular. «Els músculs poden acumular la tensió mental i emocional dels conflictes interns no resolts. També la tensió física de males postures que fem de forma repetida. Per això és important alliberar les contractures i tensions físiques del cos, perquè quan fem un massatge no estem només alleugerint els músculs, sinó també les emocions enquistades».

