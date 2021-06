La nova tecnologia de les lents oftàlmiques Miyosmart, d’Hoya Vision Care, que es poden trobar a Optipunt Figueres, frena la progressió de la miopia en un 60% de mitjana. Es pot curar la miopia en nens i joves? No, actualment no és possible, però el que sí que se’n pot endarrerir la progressió i frenar-la, en alguns casos gairebé totalment. Aquesta és la gran novetat que representen les lents Miyosmart d’Hoya Lens, que fan possible que el problema no s’agreugi.

En col·laboració amb la Universitat Politècnica de Hong Kong, Hoya ha desenvolupat i patentat la nova tecnologia D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments), que es basa en l’impacte que produeixen centenars de petites illes de desenfocament perifèric que incorporen les lents Miyosmart. La gran novetat d’aquesta innovadora tecnologia és que es pot aplicar a lents oftàlmiques. Així, s’aconsegueix frenar la progressió de la miopia d’una manera senzilla, no invasiva i d’una efectivitat provada en el temps. És la solució ideal per a nens i joves.

Un estudi clínic dut a terme des de l’any 2014 per Hoya Vision Care i la Universitat Politècnica de Hong Kong, ha demostrat que les lents Miyosmart, utilitzades diàriament, aconsegueixen endarrerir la progressió de la miopia en un 60% de mitjana. Aquests estudis de seguiment són fonamentals, segons explica Carolina Rodríguez, òptica optometrista responsable de la Unitat de Negoci Miyosmart a Hoya, «per assegurar, d’una banda, que no es produeix cap pèrdua de capacitat visual o de l’eficàcia del tractament en el temps, i de l’altra banda, ens permeten saber si la tecnologia D.I.M.S., encara que és totalment nova, té efectes positius».

Per comprovar els dos extrems, l’estudi es va dividir en dues fases. A la primera, 183 nens van fer servir durant dos anys i mig les lents Miyosmart amb la tecnologia D.I.M.S., que van frenar l’avanç de la miopia que tenien. La segona fase pretenia demostrar, en primer lloc, que les lents no causaven cap empitjorament de la capacitat visual i, en segon lloc, que mantenien la seva eficàcia durant el temps de tractament. L’estudi amb els nens que havien portat les noves lents Miyosmart va demostrar els dos extrems. I encara més, quan les van començar a utilitzar nens que fins aleshores només havien portat ulleres amb lents monofocals convencionals, es va comprovar que, en aquests nens, la progressió de la miopia es frenava de forma sobtada.

Tècnicament, les lents Miyosmart es componen d’una zona òptica central, que corregeix l’error refractiu, i de segments amb difuminacions múltiples al voltant, que són els que eviten la progressió de la miopia. Carolina Rodríguez explica que «això proporciona a la vegada i a qualsevol distància visió nítida i desenfocament miop. L’adaptació és immediata i l’estètica i la forma d’utilitzar les ulleres és molt similar a la de qualsevol altra lent oftàlmica».

L’increment de la miopia en nens i joves pot molt bé ser una altra conseqüència de la pandèmia de coronavirus. Les classes a distància, el confinament i les mesures restrictives a la mobilitat han provocat un augment exponencial de les hores d’ús d’ordinadors, tauletes i telèfons mòbils, que, afegit a la disminució del temps passat a l’aire lliure i a un ús més elevat de llum artificial, poden contribuir a l’extensió i l’augment de la miopia. Els primers estudis realitzats a la Xina ens indiquen que tots aquests canvis podrien derivar en un augment de fins al 10% en la miopia infantil i juvenil.

Fins i tot sense aquest factor pervers –un més– derivat de la covid, la miopia entre nens i joves ja estava en uns percentatges elevats. Segons un estudi de desembre del 2020 publicat per La Gaceta de Optometría y Optica Oftálmica, gairebé el 20% dels menors espanyols d’entre 5 i 7 anys tenen miopia. Aquest trastorn de la visió, que apareix en edat escolar, té tendència a agreujar-se i, a més a més dels problemes que comporta en si mateix, en alguns casos pot desenvolupar en edats adultes complicacions que siguin la causa de cataractes, glaucoma, despreniment de retina o maculopatia.

Les lents Miyosmart es van llançar al mercat el juliol del 2018 a diversos països, i a l’Estat espanyol són presents des del 7 d’abril passat a través dels professionals òptics certificats per la companyia japonesa Hoya, entre els quals hi ha Optipunt Figueres.