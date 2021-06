Una higiene dental consisteix a enretirar el tàrtar i les taques de la corona superficial de la dent, és a dir, la part de la dent que sobresurt de la geniva. Aquest procediment és un dels més habituals a les clíniques dentals, ja que a part que la higiene bucal és essencial per l’estètica de la dentadura, també és important per la salut de la boca, que a més a més està estretament relacionada amb el bon funcionament de l’aparell digestiu i, fins i tot, de l’aparell cardiovascular.

Donada doncs la freqüència i la notorietat d’aquesta operació, Cristina Talló Ortodòncia ha decidit invertir en Guided Biofilm Therapy, un equip fabricat a Suïssa que facilita i millora el protocol de la intervenció. GBT ajuda en la conservació de les dents, els implants i les pròtesis, i permet fer diferents tractaments enfocats a la prevenció de càries, tractament de taques i neteja. Tots els instruments estan pensats per aconseguir els millors resultats de la manera més ràpida i còmoda possible per al pacient. A més, ofereix un tractament enfocat a cada pacient en particular, diferenciant per exemple entre les dents de llet, les restauracions, els bràquets, els implants...

Amb la GBT, una neteja bucal que consisteix en una serie de passos senzills. En primer lloc, se sondeja i s’examina cada cas clínic per saber quin tractament s’ha d’aplicar. Després d’esbandir la boca amb un glopeig, es revela el biofilm (comunitats de microorganismes que s’han d’eliminar) utilitzant el Biofilm Discloser, un producte que forma part de l’equip GBT. Després comença la higiene en si amb l’ús de l’Airflow, un esprai que expulsa eritritol en pols a pressió, un sucre naturalment present a la fruita que, a diferència del bicarbonat clàssic i altres pastes abrasives, és molt respectuós amb la dent i la geniva. Així s’elimina completament el biofilm de les genives, la llengua, el paladar i les dents.

Després es pot eliminar el tàrtar restant amb l’instrument Piezon, que, a diferència d’altres tècniques, aconsegueix l’extracció del càlcul sense que sigui dolorós. A més, no fa malbé les superfícies dentals ni els teixits suaus, essent mínimament invasiu amb el ciment radicular (un teixit que es forma al voltant de l’arrel) i utilitza aigua temperada per evitar la hipersensibilitat.

La GBT representa un canvi radical, ja que assegura que la neteja dental no sigui una experiència ni dolorosa ni incòmoda per al pacient. La tecnologia dels aparells simplifica el procés fent que es torni més agradable, suau, ràpid i, en general, més eficient.