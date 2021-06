L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta comença a implantar una nova tècnica que permet corregir el prolapse uterovaginal amb una cirurgia de curta durada, mínimament invasiva i amb una estada hospitalària reduïda. El prolapse uterovaginal és el descens d'òrgans pelvians de la seva posició anatòmica normal. L’Hospital Trueta serà el primer centre de Catalunya i el segon de l’Estat espanyol a poder oferir aquesta nova tècnica, que es destinarà a pacients molt seleccionades.

El prolapse uterovaginal segueix essent un problema molt prevalent, molt incapacitant i, malauradament, també molt ignorat o acceptat com a normal. Es calcula que entre un 20 i un 25% de la població femenina patirà símptomes de prolapse i/o incontinència urinària en algun moment de la seva vida. Els principals factors de risc són el sobrepès, els parts vaginals o la menopausa, entre d’altres.

En els darrers anys hem vist un canvi important en les tècniques quirúrgiques que s’ofereixen per a la correcció del prolapse i, actualment, es busca una cirurgia menys agressiva, més conservadora, però que sigui tan efectiva o més.

La Unitat de Sòl Pelvià del servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Dr. Josep Trueta ha organitzat avui una sessió de cirurgia avançada de sòl pelvià per introduir una nova tècnica per corregir el prolapse uterí per via vaginal. Aquest nou tractament, que es comença a implantar al Josep Trueta, permet la col·locació d’un dispositiu biocompatible, dissenyat a Israel i fabricat a Alemanya, que facilita la recuperació de la principal estructura de suport dels òrgans pelvians. La seva forma imita la fàscia endopelviana fisiològica i restitueix els òrgans pelvians a la seva posició anatòmica i funcional.

A part de l’Equip de Ginecologia de la Unitat de Sòl Pelvià de l’Hospital Trueta, han participat en aquesta sessió el doctor Gil Levy, cap de la secció d’Uroginecologia i Cirurgia Reconstructiva Pelviana a Assuta University Medical Center d’Ashdod (Israel), i el doctor Íñigo Fernández, ginecòleg especialista en sòl pelvià de l’Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Amb la implantació d’aquesta nova tècnica, tant el Servei de Ginecologia i Obstetrícia com l’Hospital Dr. Josep Trueta es refermen en el seu compromís d’oferir a la seva població les tècniques més avançades i els millors tractaments disponibles.