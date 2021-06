Cuidar-nos és important; és la base per sentir-nos joves tota la vida. Per aquest motiu, Clínica Álvarez Carbonera de Figueres ofereix els millors tractaments sense cirurgia per aconseguir rejoveniment i prevenció de l'envelliment. Els tractaments amb bòtox i materials de farciment, l’àcid hialurònic, són molt utilitzats per combatre l’envelliment facial. Són tractaments que s’apliquen de forma ambulatòria, a través de microinjeccions, sense necessitat de cirurgia, amb resultats molt naturals, immediats i amb un postoperatori quasi imperceptible.

A més, el bòtox i l’àcid hialurònic tenen una duració variable i es van reabsorbint amb el temps, per això, en cas que els resultats estètics no fossin els desitjats, es poden corregir en una propera aplicació. A més, rarament produeixen efectes adversos.

Amb aquests tractaments, Álvarez Carbonera pot tornar la joventut al rostre, mitjançant: augments dels volums facials i tractament d’arrugues de la cara o del solc nasogenià (les línies d’expressió al voltant del nas i la boca). Tanmateix, amb el tractament amb bòtox i materials de farciment també es pot combatre la flacciditat del rostre i malalties que cursen amb activitat muscular exagerada, corregir seqüeles de lesions facials o erradicar hiperhidrosis (sudoració augmentada).

Amb els millors professionals

La Clínica Álvarez Carbonera disposa de grans professionals que treballen incessantment per oferir un servei de qualitat, i al capdavant hi trobem la doctora Lídia Darder Tubert. Llicenciada en Medicina i Cirurgia a la Universitat Autònoma de Barcelona, és especialista en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona. També és adjunta al servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial a l’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona. Diplomada en Implantologia Oral, també disposa del títol EBOMS, que certifica el nivell europeu en el coneixement com a especialista en cirurgia maxil·lofacial. També exerceix com a professora a la Universitat de Girona.

Cuidar-se evitant la cirurgia, a Clínica Álvarez Carbonera, és una realitat, i, a més, d’una manera pràcticament indolora i en qualsevol època de l’any. Com deia l’autor estatunidenc Jim Rohn: «Cuida el teu cos. És l’únic lloc que tens per viure!».