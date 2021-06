L’aventura d’Alchimia va començar l’abril del 2001. Una petita botiga obria a la plaça de les Patates de Figueres amb tota la il·lusió del món i moltes ganes de compartir coneixements amb tots els clients i amics. Des de llavors, i després de molta feina feta i un llarg camí recorregut, Alchimia ha esdevingut un referent mundial en el seu sector, especialment relacionat amb el cànnabis medicinal. Un llarg camí que els ha portat de l'Empordà a la resta del món, i en el qual han après i gaudit a parts iguals.

I és que la seva història camina de la mà amb la del CBD, que, com alguns sabreu, és un cannabinoide no psicoactiu produït per algunes plantes de cànnabis. Aquest compost té multitud de propietats terapèutiques que avui dia milers de persones de tot el món utilitzen per pal·liar un ampli espectre de símptomes derivats de les seves patologies o bé dels tractaments aplicats per combatre-les. Així doncs, a vegades s’utilitza de manera aïllada, mentre que en d'altres es tracta d'un útil complement per a altres tractaments.

Efectivament, va ser vora l'any 2010 quan va aparèixer un nou tipus de varietats de cànnabis amb un perfil de cannabinoides o quimiotip molt peculiar: molt poc THC, la principal substància psicoactiva produïda pel cànnabis, i molt CBD, que com sabem no és psicoactiu. Tot i que ambdós compostos tenen propietats medicinals reconegudes, l’avantatge del CBD és clar, ja que el fet de ser no psicoactiu li posa moltes menys traves legals, a banda que els pacients que l'utilitzen no noten cap mena d'efecte embriagador. Amb les legislacions de la majoria de països, seria impossible trobar, per exemple, un producte cosmètic que inclogui THC a la seva fórmula, mentre que sí que poden comercialitzar-se'n de rics en CBD, com podeu comprovar al vostre supermercat o farmàcia de confiança.

A Alchimia van voler apostar per aquesta molècula des de l'aparició d'aquest nou tipus de varietats, que presentaven un contingut d’aquest cannabinoide molt superior al de les tradicionals varietats de cànem destinades a usos industrials, com ara els del sector tèxtil o el de la construcció. Ben segur que el fet que la primera varietat rica en CBD fos nascuda en terres empordaneses hi va tenir a veure! Sí, heu llegit bé, la primera varietat de cànnabis amb aquest curiós quimiotip i que, en darrer terme, ha acabat revolucionant tot el sector cannàbic i farmacèutic a escala mundial, va néixer a molt pocs quilòmetres de Figueres.

Avui dia, centenars de criadors i genetistes de tot el món fan servir aquest tipus de plantes per crear nous híbrids amb més continguts en CBD i menys en THC, ja que la demanda per part dels pacients no para de créixer, un fet que no passa desapercebut per a importants marques del sector cosmètic o farmacèutic que ja l'inclouen en algunes de les seves formulacions. A més, cada vegada es té més en compte el perfil organolèptic de les plantes, és a dir, el seu gust i aroma. En efecte, aquestes plantes riques en CBD produeixen molts més terpens que el cànem tradicional, que són les molècules aromàtiques responsables del seu gust i olor, sent molt més agradables i fetes servir sovint en tècniques com l'aromateràpia.

No dubtem que l'aposta per a aquest tipus de plantes i productes ha tingut molt a veure en l'èxit d'Alchimia, ja que sempre han cregut i defensat les seves fantàstiques propietats tot recolzant aquells que l'han escollit per pal·liar els seus mals. Amb els anys i el creixent interès per part del gran públic per al cànnabis en general i per al CBD o cannabidiol en particular, Alchimia ha esdevingut una important font d'informació arreu del món, posicionant-se com una de les empreses més reconegudes del sector, amb clients a més de 30 països.

Dues dècades de creixement

Els primers vint anys d'història d'Alchimia han estat tant interessants com enriquidors, ja que a banda d'haver presenciat de primera mà l'espectacular evolució del seu sector en les dues darreres dècades, han tingut també el privilegi de veure com la revolució del CBD ha traspassat les fronteres del sector cannàbic i ha pogut ajudar milers de pacients arreu del món, millorant la qualitat de vida de totes aquestes persones.

Recordeu que, davant d'una malaltia, el primer que cal fer sempre és consultar-ho al vostre metge o metgessa, serà la persona que millor podrà orientar-vos sobre els possibles tractaments a seguir. En cas de voler fer servir cànnabis, el millor serà també consultar-ho amb professionals de la medicina conscients de les propietats medicinals d'aquesta planta, especialment del CBD.

A la seva botiga del carrer Llevant, 32, a Vilamalla, podeu trobar-hi una àmplia gamma de productes amb CBD totalment legals. Si dieu que heu vist aquest article de la revista Empordà, tindreu el 10% de descompte. Per a comandes fetes a través de la web (www.alchimiaweb.com), podeu fer servir aquest cupó (emporda10) per gaudir del mateix descompte que tindríeu visitant la botiga física. Llarga vida a Alchimia Grow Shop!