Sensitive CBD és el nou centre de referència a la ciutat de Figueres amb tota mena de productes basats en el cannabidiol. Una resposta natural en forma de cremes per a dolors musculars i articulars, cremes facials, suplements nutricionals per a persones i mascotes, olis, càpsules, infusions, vaporitzadors i un ampli ventall de solucions basades en les característiques d’aquest actiu tan beneficiós per al benestar de les persones.

El cannabidiol, o CBD, té diferents propietats medicinals i terapèutiques, en què destaquen el seu efecte antiinflamatori, analgèsic, ansiolític, antiemètic, inductor de la son, neuroprotector i antipsicòtic, antitumoral, antibacterià i antiepilèptic. El CBD no conté tetrahidrocannabidiol (THC), l’ingredient psicoactiu que es troba en la marihuana, coneguda popularment. Encara que el CBD i el THC són compostos similars de la planta del cànnabis, funcionen de forma diferent en el nostre sistema endocannabinoide. Aquest és un dels sistemes del cos humà que no s’acostuma a conèixer, el qual forma part del nostre sistema nerviós central. El CBD pot provocar respostes terapèutiques molt positives quan s’adhereix als receptors endocannabinoides del sistema nerviós central, amb un gran nombre de beneficis per a la salut i el benestar general.