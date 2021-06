A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats de coronavirus per PCR i TA acumulats són 72.830 (+74) i 76.482 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.145 persones, cap més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot baixa sis punts fins a 67, per sobre dels 64 de la setmana de l'11 al 17 de juny. L'Rt baixa una centèsima i se situa en 1,04. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 31 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 64. El 3,70% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 40 pacients ingressats, un menys que en l'anterior balanç.

El Departament de Salut ha declarat 930 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 645.311. La positivitat ha tornat a superar la barrera del 5%. En concret, el 5,04% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. D'altra banda, s'han registrat tres morts més, 22.263 des de l'inici de la pandèmia, segons el darrer balanç de la conselleria. En paral·lel, els pacients ingressats a planta són 461, 18 més, i hi ha tres crítics més a l'UCI (131). Pel que fa a la velocitat de propagació, l'Rt, continua a l'alça i puja una centèsima, fins a l'1,28, mentre que el risc de rebrot es manté en 124. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 99,91 a 98,77.