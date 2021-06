La mosca negra (Simulium erytrocephalum) no és una espècie invasora a Espanya, sinó que es tracta d'un insecte autòcton dels ecosistemes ibèrics, però que des de fa uns pocs anys està experimentant cims mai vists en les seves poblacions. Almenys, aquesta és la percepció general que tenen a Madrid, Catalunya, València, Múrcia, Aragó i zones d'Andalusia, on aquestes mosques estan convertint-se en una veritable plaga que ataca tant a persones com a animals.

Des de 2015 i fins a 2019 només a Madrid els serveis mèdics havien atès a més de 300.000 persones afligides de la seva picada. A Saragossa hi ha més de 20.000 afectats cada any, quan fa una dècada no superaven els 4.500, segons fonts sanitàries.

I és que la picada de la mosca negra resulta especialment intensa. Més que picar, el que fa aquest insecte és mossegar la pell, deixant un visible blau que pot durar diversos dies i fins a una setmana. Molts veïns de les localitats afectades han hagut d'acudir a urgències afligides de grans inflors, dermatitis i fortes picors.

Però no sols les persones. Mascotes i bestiar es veuen també afectat per la mosca negra, una espècie que sembla veure's afavorida per la calor.

Ataca especialment a ovelles, vaques, cavalls i cabres, però també a gossos i altres mascotes. Aquests insectes formen un gran núvol que envolta a l'animal i no deixen d'assetjar-lo i picar-lo, per la qual cosa molts ramaders s'han vist obligats a variar els horaris en què treuen als animals per a eludir en la mesura del possible a aquesta plaga. Ningú sembla estar fora de perill. Els veterinaris també tenen treball extra des de fa uns estius.

Aquest molest insecte és molt petit, mesura entre 3 i 6 mm, és més semblant a una vespa.

Pel que sembla, la seva proliferació es deu a la inadequada neteja dels llits dels rius, producte dels mesos de confinament per la pandèmia del coronavirus, segons refereixen nombrosos mitjans de comunicació en les zones afectades.

Aquesta mosca negra col·loca les seves larves en la vegetació que està en contacte amb l'aigua fresca. Perquè no pot dur-se a terme correctament la neteja d'aquests llits, aquests insectes s'han multiplicat.

A més, les altes temperatures també han propiciat una primerenca eclosió, així com la gradual desaparició dels seus depredadors: orenetes, falciots i ratapinyades, espècies insectívores la protecció de les quals és necessària precisament per a mantenir a ratlla aquest tipus de molestes espècies.

La seva picada és més sigil·losa que la d'un mosquit. Dóna suport a les seves potes el mínim possible en la pell, per la qual cosa passa inadvertida. Injecta un anestèsic més potent que el dels mosquits i un anticoagulant perquè la sang sigui més fluida. No ens adonem que ens ha picat fins una bona estona després.

La picada presenta una gran inflamació amb un punt vermell en el centre. En aquests casos, el millor és aplicar gel i acudir a urgències si hi ha símptomes de reacció al·lèrgica (vegeu recomanacions, a baix).

La picada causarà una inflamació que, malgrat ser dolorosa, no presenta cap risc de transmissió de malalties, segons la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES).

A Madrid, amb l'arribada de les altes temperatures, fa ja uns dies que els veïns de nombrosos barris han advertit la propagació de la mosca negra. Un passeig a l'aire lliure per determinades zones pot convertir-se en una tortura, pel gran nombre d'exemplars de mosca negra que, un any més, tornen a poblar els voltants de la capital.

Per això, ja en 2020 l'Ajuntament va realitzar una important fumigació del riu Manzanares per a erradicar aquest insecte, però el problema sembla haver-se reproduït enguany.

El mateix succeeix a Catalunya. El Consorci de Polítiques Ambientals de l'Ebre (Copate) va iniciar ja al febrer d'enguany el primer tractament contra la plaga de la mosca negra en el tram final del riu Ebre, després que l'any passat aquesta acció demostrés la seva efectivitat.

Aquest organisme compta amb un pressupost d'1,3 milions d'euros per a combatre la mosca negra i el mosquit. La meitat ho aporta la Generalitat i la resta, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments del Delta de l'Ebre.

1r Com prevenir la picada?

Vesteix amb roba llarga i clara

No passis molt temps en rius o embassaments

I nstal·la mosquiteres en la teva llar

Evita acumulacions d'aigua

Utilitza repel·lents d'insectes voladors

2a Quins són els símptomes?

Alt dolor en la zona afectada

Punt central vermell i sagnant

Inflamació de la zona atacada

Picor

Fava o taca al voltant de la zona afectada

3r Quin és el tractament?

Net i desinfecta la zona atacada amb un antisèptic

Aplica fred

Ni se t'ocorri gratar-te, només ho empitjoraràs

Producte calma picades

4a Consulta a un centre de salut o al teu especialista