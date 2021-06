El seu nom és HLA-DRB1 04 i és responsable que moltes persones que s'infecten de la Covid-19 no presentin símptomes i, si ho fan, siguin lleus. Així ho testifiquen investigadors de la Universitat de Newcastle (el Regne Unit) en la primera evidència clara de resistència genètica al coronavirus.

Aquest estudi va comparar a persones greument afectades amb un grup asimptomàtic i va utilitzar el procés de seqüenciació per a enfocar-se en els gens HLA.

Recerca pionera

L'estudi va utilitzar mostres de 49 pacients amb coronavirus greu que havien estat ingressats per insuficiència respiratòria a l'hospital de North Tyneside.

D'altra banda, es van prendre mostres de 69 treballadors del mateix hospital que es trobaven asimptomàtics o amb simptomatologia lleu. Aquest últim grup només al·legava pèrdua del gust o de l'olfacte i malestar general.

La recerca va utilitzar màquines de seqüenciació de pròxima generació per a estudiar en profunditat les diferents versions (al·lels) dels gens HLA, agrupats en el cromosoma 6.

Amb això, van descobrir que hi ha gens HLA que semblen estar associats amb la gravetat de la infecció per Covid-19.

Els portadors del gen DRB1 04 es trobaven asimptomàtics o lleus, mentre que els que tenien aquesta nomenclatura acabada en 02 o 05, estaven greus.

Un gen de l'Europa nord

Se sap que aquest gen està directament relacionat amb l'augment de la latitud i la longitud. Aquest estudi només està compost per participants d'ascendència europea, cosa que significa que és probable que més persones en el nord i oest d'Europa tinguin aquest gen. Per tant, les poblacions d'aquestes zones seran més propenses a romandre asimptomàtiques que les de la resta d'Europa.

«Aquesta és una descoberta important, ja que pot explicar per què algunes persones contreuen el coronavirus, però no s'emmalalteixen. Podria portar-nos a una prova genètica que podria indicar a qui hem de prioritzar per a futures vacunes», han detallat els experts.

Per descomptat, això són correlacions estadístiques, no causals, com reconeixen en el mateix estudi. Hi ha desenes de factors ambientals que predisposen a la gravetat, al marge de la genètica pura. «Això destaca la complexa interacció entre el medi ambient, la genètica i la malaltia. Sabem que alguns gens HLA responen a la vitamina D i que els seus nivells baixos són un factor de risc de COVID greu i estem treballant més en aquesta àrea», expliquen els autors.

A més, també hi ha altres gens sospitosos en la gravetat de la Covid: el TYK2 i el CCR2. Aquestes proteïnes deslliguen la inflamació quan hi ha una agressió externa de tipus viral, per exemple. No obstant això, hi ha vegades que aquestes substàncies proinflamatòries es descontrolen i ataquen a l'organisme.

Seqüenciant el HLA-DRB1

El gen HLA-DRB1 ajuda a distingir les proteïnes pròpies del cos de les proteïnes produïdes per invasors estranys com a virus i bacteris. Si el sistema immunitari reconeix fragments de proteïnes com a estranys (pèptids virals o bacterians), desencadena una resposta per a atacar als virus o bacteris invasors.

Si aquest gen no funciona correctament, el sistema immunitari podria començar a atacar les mateixes proteïnes del cos. A causa d'això, el HLA-DRB1 apareix implicat també en altres malalties, de tipus autoimmune, com l'artritis reumatoide i l'esclerosi múltiple.

Et pot interessar: Esclerosi Múltiple: la primera causa de discapacitat entre els joves de 20 a 40 anys En el cas de l'esclerosi múltiple podria estar relacionat amb la inflamació que danya els nervis i la capa protectora que els envolta (la beina de mielina). En l'artritis reumatoide les variacions d'aquest gen estan associades amb el risc que una persona desenvolupi la malaltia o no.