El Departament de Salut ha declarat 7701 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i un mort més. Això eleva el total de casos en la pandèmia a 642.391 i les defuncions en 22.258, segons el darrer balanç de la conselleria. En paral·lel, els pacients ingressats a planta són 465, 22 més, i hi ha quatre crítics menys a l'UCI (135). Pel que fa a la velocitat de propagació, l'Rt, puja tres centèsimes, fins a l'1,19, mentre que el risc de rebrot s'incrementa cinc punts, fins a 105. La incidència acumulada a 14 dies puja de 87,22 a 89,86, però es manté per sota de 100. El 3,91% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.