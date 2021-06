Els ciutadans de 30 a 34 anys podran començar a demanar cita per vacunar-se contra la Covid-19 el proper dilluns 28 de juny, segons ha anunciat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, que ha argumentat que l'objectiu és apropar-se com més aviat millor als col·lectius més joves. Aquests són, precisament, els que ara s'estan contagiant més. Dijous de la setmana passada es va obrir el calendari de cites de les persones d'entre 35 i 39 anys, així que la setmana vinent es completarà la dècada dels 30.

Les cites es podran demanar des de primera hora del matí per totes aquelles persones nascudes entre els anys 1987 i 1991. De fet, és també una forma d'acostar-me progressivament al volum de població més jove, on els darrers dies s'ha notat un increment notable de la incidència. Cabezas l'ha titllat de "preocupant" i l'ha relacionat amb l'augment de la mobilitat i les interaccions socials.

En termes generals, ha apuntat que la situació epidemiològica "està bé", però ha insistit en que cal fer arribar als col·lectius joves un missatge de "precaució". Pel que fa a les mesures actuals, Cabezas no ha volgut detallar quins podrien ser els pròxims passos a seguir, en aquest sentit ha recordat que es fa un seguiment "continu" i que, si es considera necessari, es revisaran les resolucions actuals a partir del Procicat.

De fet, un dels motius d'aquesta incidència en augment, és la transmissibilitat del virus, un 67% més, a través de la variant delta. De fet, la secretària de Salut Pública, ha situat en un 32% els casos detectats a Catalunya. Des del departament de salut mantenen que en poques setmanes podria convertir-se en la variant dominant.

Per altre costat, la campanya de vacunació avança a bon ritme, amb el 30% de la població immunitzada amb la pauta completa. Segons Cabezas, aquest fet permet que estiguin baixant les hospitalitzacions, la xifra de persones ingressades a les UCI, i també el nombre de defuncions. Durant la jornada d'ahir es van administrar més de 6 milions de dosis. Pel que fa al juny, és també el mes que s'han posat més vacunes per setmana.

Cabezas ha recordat que les obertures de les diferents franges d'edat s'han de fer de forma "progressiva i ràpida". També ha insistit en la importància de la segona dosi per a totes aquelles persones que ja tinguin la primera. "Tinguin la vacuna que tinguin", ha afegit. En el cas de la franja de 50-59 anys ha apuntat que s'ha de continuar apostant per la tasca "de proximitat" que s'està fent des de l'atenció primària, per apropar-los la vacunació el "màxim possible".

La compareixença d'avui s'ha fet des de l'Hospital Vall d'Hebron, on ha participat també la responsable de Medicina Preventiva i Epidemiologia d'aquest centre, Magda Campins. En la mateixa línia ha valorat positivament la feina que s'està fent a través de la campanya i els percentatges de la ciutadania que ja està immunitzada amb la pauta completa.

Sobre la durada de la protecció aportada per la vacuna, Campins ha recordat que hi ha diversos estudis que posen sobre la taula la possibilitat que aquesta immunitat s'allargui més enllà dels 7 mesos. "Podria passar, però, que els majors de 70 anys i les persones immunodeprimides necessitin una tercera dosi", ha afegit.

Final del curs escolar

Des de Salut s'ha valorat positivament que els centres educatius hagin pogut mantenir-se oberts durant tot l'any, seguint els protocols de seguiment i monitoratge de la situació. En aquests equipaments, s'han realitzat més de 1,7 milions de proves PCR, i 1,2 milions d'estudis de contactes estrets.

Un altre dels punts importants és que en la gran majoria de centres escolars, en més del 75% dels casos només hi havia un sol cas en cada grup de convivència estable.

Retirada de les mascaretes

Preguntada per la retirada de les mascaretes a l'aire lliure a partir d'aquest pròxim dissabte 26 de juny, Cabezas ha recordat que des del Govern ja s'han manifestat en diverses ocasions com a "partidaris" d'aquesta relaxació.

Això sí, ha recordat que igualment s'hauran de tenir en compte les mesures de seguretat i també caldrà veure "què proposa exactament" el Ministeri de Salut. La secretària ha afegit que, en tot cas, s'estudiarà si és necessari fer alguna normativa, o bé algun tipus de document explicatiu destinant a la ciutadania.