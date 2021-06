Concerts, itineraris tan per camins vora el riu fins el mar com passejada amb caiac contemplatiu són algunes de les propostes que es troben a les segones Jornades Retroba’t que organitza l’Ajuntament de Sant Pere Pescador: «Tenim un entorn magnífic per fer activitats d’aquest tipus» assenyala la regidora de turisme de l’ajuntament Sònia Ortega. «Enguany la programació s’amplia, després de gaudir d’una primera convocatòria amb molt bona participació de públic». La programació inclou diferents propostes dedicades a la meditació i a la relaxació.

Aquest any totes les activitats estan tenint molt bona acceptació i algunes d’elles ja han s’omplert, comenta la regidora. Les jornades s’obren amb un concert d’harmònics, bols tibetans i gorgs, a càrrec de l’empordanès Edgar Tarrés. Serà el divendres 18 de juny, a les vuit del vespre, a la Capella de Sant Sebastià. L’endemà, Tarrés oferirà també una experiència multisensorial a través de la natura, Sent el paisatge, de les deu del matí a la una. El mateix dia, a les set de la tarda, es podrà realitzar una sessió de caiac contemplatiu i Qui Gong, al Club Nàutic. Per finalitzar la jornada s’ha previst un concert amb Marta Shanti & Dídac Santisteben, Acústics amb ànima, que tindrà lloc a les 9 del vespre, a la plaça Catalunya. Diumenge 20 de juny les Jornades entren en la recta final amb un taller artístic i vivencial Mindfulness i pintura a càrrec de Laia Bedós Bonaterra. Es farà a les 11 del matí a l’Oficina de Turisme. Finalment la programació es tanca amb l’itinerari de benestar i silenci per les Goles del Fluvià, a les sis de la tarda. La sortida serà de l’aparcament de Can Martinet.

La ruta inclou diferents propostes ubicades i descrites en diversos punts del recorregut que conviden a realitzar diferents pràctiques sensorials de meditació, atenció plena, ioga, creativitat i reflexió. L’objectiu de l’itinerari és accedir a un estat de relaxació i de comunió plena entre nosaltres i la natura.

Segons Sònia Ortega: «Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament vol fomentar de nou el turisme slow, amb experiències basades en el benestar i la natura». Cal fer reserva prèvia a totes les activitats.