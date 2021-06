Arriba l'estiu i amb ell els molestos mosquits. Aquest brunzit a la nit que ens desperta i ja ens impedeix dormir fins que no trobem l'insecte en qüestió rondant per la nostra habitació. A pesar que el mercat està ple de repel·lents, els remeis casolans per a evitar les picades de mosquits són sempre una de les millors fórmules per a mantenir-los lluny de la nostra pell i fora de casa nostra.

A continuació pots conèixer com fabricar de manera fàcil i amb productes naturals alguns dels millors repel·lents antimosquits: