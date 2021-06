El Festival Còmic de Figueres ha engrescat l’actriu gironina Meritxell Yanes Font i el director i dramaturg Martí Torras per crear un espectacle, per a tots els públics, que posa en valor el sentit de l’humor en l’acompanyament de persones amb demència. L’estrena de Pòsit, títol de l’obra, té lloc aquest dissabte, 19 de juny, a les 7 de la tarda, a la sala La Cate de Figueres. La producció ha comptat amb l’assessorament i la col·laboració de la doctora especialista en geriatria Maria del Mar Fernández Adarve i el psicòleg del Registre de Demències de Girona i investigador de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Oriol Turró Garriga.

«El projecte parteix del coneixement i l’experiència professional en l’atenció sanitària i sociosanitària de persones amb demència i també de les persones cuidadores. Neix de la intenció d’escoltar a les persones implicades i fer sentir la veu d’aquelles que moltes vegades, en el procés d’atenció i intervenció d’una malaltia, queden en segon terme, silenciades o invisibilitzades», expliquen els responsables del Festival Còmic, i hi han afegit que com a coproductors de l’espectacle, juntament amb MeriYanes Produccions, han volgut aportar el punt de vista de l’humor a la realitat dels cuidadors de les persones amb demència.

No es podia demorar l’estrena

«Aquest espectacle el volíem haver estrenat el 2020, però a causa de la pandèmia el vam haver d’ajornar. Vam pensar aleshores que, tot i que ja està previst que el Festival Còmic es pugui celebrar a Figueres aquest setembre que ve, aquesta obra no calia demorar-la, que ja es podia estrenar fora del programa», ha comentat Xavier Valentí "Pi", un dels dos directors del festival, que forma tàndem amb Agustí Custey "Titín".

Per als representants del Festival Còmic de Figueres, «aquest és un repte majúscul, perquè significa obrir les portes de la ment d’un pacient d’Alzheimer i deixar-hi entrar al seu cuidador, perquè hi intenti posar una mica d’ordre. Un espai mental ple d’episodis vitals, records, idees, anècdotes i situacions absurdes que es van distorsionant, barrejant, confonent i perdent per la presència d’un okupa alemany, que sabem que hi habita però ignorem on».

Pòsit es presenta com un monòleg per a una actriu, que assumint els rols de pacient, cuidadora i doctora es veu immersa en les situacions més surrealistes que la ment pugui generar.

«Amb Pòsit volem dur el bon humor a nous escenaris, posar-lo a l’abast de les persones que acompanyen, reivindicar-lo com a instrument per a un millor dia a dia i mostrar que el seu ús pot ser un gran recurs per a millorar la percepció i l’impacte de la malaltia a tot el seu entorn», explica Xavier Valentí Pi.

La coproducció de Pòsit ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, de Sant Celoni i Celrà, i el Teatre de Bescanó, i el suport de la Generalitat, Ajudes Kreas de Girona, la Diputació de Girona, el Dipsalut i la Fundació Salut Empordà. Atesa la temàtica de l’obra, la Fundació Salut Empordà ha informat que ha volgut donar suport al projecte adquirint 25 entrades dobles que ha posat a la disposició dels professionals que treballen a la Institució.